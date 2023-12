Sejm zmienił ustawę o doręczeniach elektronicznych

Sejm znowelizował we wtorek ustawę o doręczeniach elektronicznych, przesuwając termin uruchomienia rozwiązań umożliwiającym powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, bez konieczności wizyty na poczcie

Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r. Za takim rozwiązaniem głosowało 431 posłów, 12 było przeciw, a pięciu się wstrzymało. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza możliwość otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty na poczcie. E-doręczenie jest prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

CZYTAJ TEŻ: Norweski tankowiec na celowniku. Francuzi zniszczyli drona

Ustawa przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową. Korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

PAP, mw