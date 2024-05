Kara do 12 000 zł. Za brak ubezpieczenia OC

Wielkimi krokami zbliża się podwyżka kar za brak ważnego OC. Już od 1 lipca 2024 roku, jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy pojazdu, możemy zapłacić nawet 12 730 zł.

Ubezpieczenie OC wykupujemy po to, by w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń drogowych pokryć koszty napraw i szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. OC chroni nie tylko ubezpieczonego, ale również osoby trzecie, które w przypadku kolizji lub wypadku otrzymają środki finansowe na pokrycie napraw oraz obejmujące ewentualne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Gdy mamy wykupione ubezpieczenie, to ubezpieczyciel pokrywa koszty zdarzenia drogowego.

Kontrole mogą być dwie

Właściciele nieubezpieczonych pojazdów mogą zostać ukarani w przypadku kontroli drogowej. Gdy kierowca nie ma przy sobie polisy, może zostać wezwany do jej przedstawienia. Gdyby się okazało, że właściciel pojazdu takiej polisy nie wykupił, wówczas podlega on karze finansowej, zgodnie z taryfikatorem.

Drugą drogą otrzymania kary jest otrzymanie wezwania z UFG. System kontroli ubezpieczeń OC może w dowolnym momencie wykryć brak ubezpieczenia Twojego samochodu. Jak podaje raport UFG, w 2022 roku wysłano 327 693 wezwań do zapłaty.

Kara zależna od liczby dni i minimalnego wynagrodzenia

Kara za brak ważnego OC jest nakładana w zależności od liczby dni bez ważnego ubezpieczenia lub przerw w ubezpieczeniu samochodu. Jej wysokość liczona jest od minimalnego wynagrodzenia i jest zależna od rodzaju posiadanego pojazdu. Najmniej zapłacą motocykliści, a najwięcej właściciele samochodów ciężarowych.

Wyższe kary już od 1 lipca 2024 roku

Podstawą naliczenia kary za brak ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest minimalne wynagrodzenie, które od 1 lipca 2024 roku wzrośnie i wyniesie 4300 zł.

Samochody osobowe:

− Brak OC od 1 do 3 dni – 1700 zł;

− Brak OC od 4 do 14 dni – 4240 zł;

− Brak OC powyżej 14 dni – 8480 zł.

Motocykle, motorowery, quady:

− Brak OC od 1 do 3 dni – 280 zł;

− Brak OC od 4 do 14 dni – 710 zł;

− Brak OC powyżej 14 dni – 1410 zł.

Samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki:

− Brak OC od 1 do 3 dni – 2550 zł;

− Brak OC od 4 do 14 dni – 6360 zł;

− Brak OC powyżej 14 dni – 12 730 zł.

Kara nakładana jest tylko za rok, w którym została wykryta luka w historii ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli właściciel nie miał wykupionego ubezpieczenia od 13 grudnia 2023 roku do 5 stycznia 2024 roku, to w momencie kontroli w 2024 roku nałożona kara będzie dotyczyć tylko 5 dni w tym skontrolowanym roku.

jb