PGE Dystrybucja rozpoczyna kampanię informacyjną projektu instalacji Liczników Zdalnego Odczytu

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła kampanię informacyjną poświęconą projektowi wymiany liczników na nowe inteligentne urządzenia. Głównym celem kampanii jest dotarcie do klientów PGE Dystrybucja z informacją dot. programu wymiany liczników na Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO) oraz zaprezentowanie korzyści jakie ta wymiana przyniesie klientom PGE. Zgodnie z harmonogramem do lipca 2031 r. urządzenia będą posiadali wszyscy klienci spółki.

Wymiana liczników na Liczniki Zdalnego Odczytu niesie za sobą wiele korzyści z zakresu jakości obsługi dla klientów PGE Dystrybucja. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi odbiorcom dostęp do szczegółowych danych o własnym zużyciu energii, jak również kontrolę bieżącego zużycia w okresach godzinowych. Dzięki temu każdy klient PGE będzie mógł przeanalizować swój pobór energii elektrycznej i jego koszt, a następnie wybrać taryfę najbardziej dopasowaną do swojego zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Ponadto, wymiana liczników na LZO wpłynie na wysokość rachunków, gdyż klienci będą płacić za rzeczywiste zużycie energii, zamiast opłacania prognozowanych rachunków. Ponadto, dzięki analizie zdarzeń rejestrowanych przez LZO, operator systemu dystrybucyjnego szybciej uzyska informacje o ewentualnej awarii w sieci energetycznej i będzie mógł sprawniej ją usunąć.

Zgodnie z harmonogramem projektu do końca 2028 r. LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80% klientów, a do lipca 2031 r. urządzenia będą posiadali wszyscy klienci spółki.

Wymiana urządzeń na LZO prowadzona jest przez wykwalifikowanych monterów PGE Dystrybucja bądź firm zewnętrznych, posiadających stosowne upoważnienia nadane przez operatora. Podczas wymiany urządzeń od klientów nie są pobierane żadne opłaty.

Kampania została oparta na formacie kreatywnym marki PGE, w którym głównymi bohaterami są zwierzęta i wpisuje się w realizowane przez spółkę kampanie pod hasłem „PGE prowadzimy w zielonej zmianie”. Prowadzona będzie online, w radio i mediach społecznościowych. Na jej potrzeby powstała dedykowana strona: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/liczniki-zdalnego-odczytu. Start kampanii planowany jest 14 grudnia br., a zakończenie w grudniu 2024 roku.