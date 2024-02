Stare liczniki energii do wymiany. Rewolucja na rynku

Zainstalowanie kolejnego ponad miliona inteligentnych liczników u swoich klientów do końca 2025 r. zapowiedział w piątek Tauron. Na koniec 2023 r. liczniki zdalnego odczytu były zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców, co stanowiło ok. 19 proc. klientów tej firmy.

Jak zaznaczył w piątkowej informacji Tauron, liczniki zdalnego odczytu (LZO) to kluczowy element inteligentnej sieci energetycznej, dzięki któremu klienci będą mogli korzystać np. z taryf dynamicznych, a firmy energetyczne m.in. łatwiej pozyskiwać dane pomiarowe.

Koncern podał, że na koniec ub. roku liczniki zdalnego odczytu były zainstalowane u ponad 1,14 mln jego odbiorców (19 proc. klientów), a w ub. roku takie liczniki były instalowane u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz u prosumentów.

Efektywne wykorzystanie energii

„W sumie na koniec 2025 r. w sieciach Tauronu Dystrybucji będzie funkcjonowało około 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 proc. klientów firmy będzie mogło korzystać z nowych możliwości bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej” - wskazano w informacji.

Zaznaczono, że dla klientów Taurona wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w aplikacji.

W aplikacji klient ma możliwość analizy zużycia energii elektrycznej za wybrany okres oraz porównania poboru za dany dzień z wartością średnią. Dodatkowo może ustawić sobie cele określając, jaki poziom zużycia energii byłby dla niego akceptowalny. Po przekroczeniu tego progu odbiorca otrzymuje powiadomienie.

Natomiast Tauron Dystrybucja zyskuje możliwości automatycznego pozyskiwania danych o pracy sieci elektroenergetycznej.

Koncern podał, że jego spółka dystrybucyjna ma już część wolumenu liczników do instalacji w bieżącym roku, jednocześnie trwa kontraktowanie urządzeń na lata następne. Wyniki ostatniego postępowania ogłoszono w połowie grudnia ub. roku – kontrakt zapewnia dostawę liczników na potrzeby dziewięciu oddziałów spółki z planowanym terminem instalacji w 2024 r.

Tauron akcentuje, że zamawiane przez niego liczniki działają w różnych technologiach, co pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy.

Postępowanie zakupowe

W III kw. 2023 r. ogłoszono postępowanie zakupowe w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup systemu zdalnego odczytu (SZO) do obsługi liczników zdalnego odczytu w technologii radiowej oraz po sieci elektroenergetycznej (PLC) oraz dwa postępowania przetargowe na zakup LZO w technologii komunikacyjnej GSM/LTE na potrzeby instalacji w latach 2024 i 2025.

Liczniki zdalnego odczytu mają pracować do 2031 r. u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce.

Najwięcej nowoczesnych liczników Tauron zainstalował w ub. roku we Wrocławiu. Koncern prowadzi tam masową wymianę legalizacyjną liczników, montowanych w ramach pierwszego i największego w Polsce programu pilotażowego Smart City Wrocław. W programie od 2014 r. zamontowano tam 360 tys. liczników, które obecnie wymagają już wymiany legalizacyjnej.

Dodatkowo na Dolnym Śląsku wymiany objęły tereny oddziału Wrocław i Wałbrzych.

Tauron zapewnia, że wszystkie wymiany prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli jego spółki dystrybucyjnej - pracowników spółki lub współpracujących firm. Monterzy mają imienne identyfikatory oraz legitymacje. W wielu przypadkach klient nie musi być obecny podczas wymiany: jego obecność jest konieczna, jeżeli układ pomiarowy znajduje się wewnątrz lokalu.

Jak przekazał cytowany w piątkowym komunikacie dyrektor departamentu sprzedaży usług dystrybucyjnych Tauronu Dystrybucji Grzegorz Marek, liczniki montowane przez tę spółkę pochodzą od producentów krajowych i zagranicznych.

„Co najważniejsze, wszystkie urządzenia spełnią wymogi bezpieczeństwa wymagane prawnie w zakresie ochrony danych klientów oraz ochrony pozyskiwanych danych. Uniemożliwia to nieuprawnioną wymianę oprogramowania, a dostępy do wszystkich interfejsów komunikacyjnych są możliwe wyłącznie po uwierzytelnieniu” - wskazał specjalista.

Inwestycje w sieci

„Sama komunikacja jest szyfrowana. Ponadto liczniki zdalnego odczytu są wyposażone w mechanizm rejestrujący w dzienniku zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu na wszystkich interfejsach komunikacyjnych oraz fizycznego dostępu do urządzenia” - wyjaśnił Grzegorz Marek.

Zgodnie z ostatnimi informacjami Taurona wymiana liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu jest częścią inwestycji koncernu w sieci elektroenergetyczne, które w tym roku mają wzrosnąć do 3 mld zł, wobec 2,77 mld zł w 2023 r. Środki trafiają na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE, oraz modernizację i przebudowę sieci.

6 lutego br. Tauron wyszczególnił, że w tym roku zaplanowano: przyłączenie ok. 45 tys. nowych klientów, a ponadto rozbudowę i poprawę stanu sieci elektroenergetycznej, w tym poprawę elastyczności i automatyzację sieci. Istotnym, kontynuowanym w tym roku przedsięwzięciem, jest wymiana liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu.

PAP/kp

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tak Tusk usunie rolników? „Infrastruktura krytyczna”

Podatek Belki. Zmiany tuż-tuż

Ataki nie ustają. Były prezes Orlenu odpowiada

Chiny będą mieć więcej, jeszcze więcej węgla