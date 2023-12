Tusk jawnie atakuje szefa NBP!

Donald Tusk i jego środowisko polityczne coraz częściej stawiają postulat postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu! Wygląda na to, że sprawa nabiera tempa!

Dzisiejszy tweet Donalda Tuska zdaje się sugerować, że projekt postawienia prof. Glapińskiego przed TS wcale nie odszedł w niepamięć.

Pozorny żart jest jednak wpisany w szerszy kontekst - coraz częściej środowisko nowego premiera sugeruje postawienie Glapińskiego przed TS. Za co? Podawane są rozmaite argumenty, w większości dość absurdalne - prym wiedzie ten dotyczący „nienależytej walki z inflacją”.

Jednak postawienie prof. Glapińskiego przed TS nie będzie obojętne dla międzynarodowej sytuacji Polski!

Instytucje międzynarodowe oraz inwestorzy zagraniczni są zaniepokojeni zapowiedzią postawienia przed Trybunałem Stanu (TS) prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego – powiedziała Marta Kightley, wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa.

„Instytucje międzynarodowe, inwestorzy zagraniczni martwią się o pryncypia. Ponieważ jest to zamach na niezależność banku centralnego, to zdają sobie sprawę, z potencjalnych konsekwencji dla gospodarki. Są to osoby często z grona banków centralnych, a oni bardzo dobrze rozumieją te kwestie” - powiedziała Kightley.

Dodała, że z punktu widzenia całego Europejskiego Systemu banków Centralnych, jak i szerzej, całej nowoczesnej bankowości centralnej, to byłby „bardzo, bardzo zły precedens”.

Czy powstrzyma to zapędy Tuska?

PAP/ X/ as/

