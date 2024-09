Szukasz pracy? W tej branży dużo ofert i wysokie pensje

W drugim kwartale bieżącego roku liczba publikowanych ofert pracy w sprzedaży wzrosła o 16 proc. rok do roku, głównie na stanowisku sprzedawcy, w tym samym okresie wynagrodzenia w handlu wzrosły o 5,3 proc. - wynika z piątkowego raportu Grafton Recruitment.

Jak wskazali autorzy raportu, wzrost kosztów działalności i walka o klienta są głównymi czynnikami wzrostu liczby ofert pracy w działach sprzedaży, opublikowanych na serwisie pracuj.pl. W drugim kwartale bieżącego roku liczba takich ofert wzrosła o 16 proc. rok do roku, podczas gdy ogólna liczba ogłoszeń na tym portalu wzrosła o 4 proc. r/r.

Świadczy to o kluczowej roli działów handlowych w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

Popyt na pracownika

Zauważono, że popyt na pracowników jest zróżnicowany w zależności od stanowiska, np. liczba ofert pracy na stanowisko sprzedawcy wzrosła o 31 proc r/r. Natomiast spadek ofert widoczny jest w przypadku przedstawicieli handlowych i account managerów(o -4,4 proc.), kierowników sprzedaży (-5,9 proc.), inżynierów sprzedaży (-4,7 proc.).

Autorzy raportu przyjrzeli się również wynagrodzeniom w handlu. Pensje zaczynają się (bez wliczania premii) od 5 tys. zł w branży FMCG (branża dóbr tzw. szybkozbywalnych) w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu do 9 tys. zł w branżach technicznych w Warszawie. Jak zauważono, pensja rośnie wraz z doświadczeniem. Osoby mające od roku do trzech lat doświadczenia zarobią od 5 500 zł w Krakowie (FMCG) do 12 tys. zł w branży urządzeń medycznych oraz IT i telekomunikacji w Warszawie. Z doświadczeniem od trzech do pięciu lat można liczyć na zarobki od 9 tys. w usługach B2B (Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Trójmiast) do 15 tys. w branży FMCG, IT i telekomunikacji w Warszawie. Specjaliści ds. sprzedaży z doświadczeniem powyżej pięciu lat zarobią średnio od 11 tys. zł (m.in. FMCG w Łodzi i Krakowie) do 18 tys. zł (IT i telekomunikacja w Warszawie).

Tak rosną wynagrodzenia

Grafton zauważa, że wynagrodzenia w analizowanych działach sprzedaży wzrosły rok do roku o 5,3 proc. Najwyższe podwyżki były dla handlowców w branżach technicznych (o 6,5 proc.), IT i Telekomunikacji (6,2 proc.), farmacji i urządzeń medycznych (5,7 proc.) i usług B2B (4,4 proc.). Najmniejszy wzrost o 3,7 proc. odnotowano w FMCG.

„Raport wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Dział sprzedaży 2024” został przygotowany przez ekspertów Grafton Recruitment w sierpniu 2024 roku. Przedziały wynagrodzeń podano w polskich złotych brutto/miesięcznie, uwzględniając wynagrodzenie podstawowe, bez premii i dodatków. Przedstawione dane obejmują zarówno rzeczywiste wartości rynkowe, jak i prognozy na cały 2024 rok.

Grafton Recruitment to międzynarodowa firma rekrutacyjna specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze średniego i wyższego szczebla.

