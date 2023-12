Więcej energii z wiatru i słońca dla klientów Grupy Enea

Grupa Enea dynamicznie zwiększa udział komponentu zeroemisyjnego w miksie energetycznym i tym samym umacnia swoją pozycję jednego z najważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za transformację polskiego sektora elektroenergetycznego. Dzięki ostatnim inwestycjom rośnie potencjał wytwórczy Grupy w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE). Zielona energia pochodzi zarówno ze słońca, jak i z wiatru, a Grupa stale rozwija swój potencjał wytwórczy, inwestując w nowe aktywa, takie jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.

W ostatnim czasie Grupa pozyskała trzy nowe farmy fotowoltaiczne i rozpoczęła prace nad budową kolejnych instalacji produkujących energię z wiatru i słońca. Moc zainstalowana Grupy Enea w fotowoltaice zwiększyła się o 48 MW, dzięki instalacjom fotowoltaicznym zlokalizowanym w Kleczewie (woj. wielkopolskie), Tarnowie (woj. dolnośląskie) oraz Tykocinie (woj. podlaskie). Ponadto, trwają prace nad budową farmy fotowoltaicznej Dygowo I, a także podpisano umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II, obie inwestycje zwiększą moc zainstalowaną Grupy o kolejne 16 MW.

Dodatkowe 20 MW w potencjale wytwórczym segmentu OZE Grupy Enea pochodzić będzie z nowo budowanej Farmy Wiatrowej Bejsce, której projekt nabyła Enea Nowa Energia. Farma, zlokalizowana w województwie świętokrzyskim, rozpocznie pracę w 2025 roku. W międzyczasie Grupa kontynuuje prace nad kolejnymi akwizycjami projektów OZE na różnym etapie ich zaawansowania.

Enea

Kluczowa modernizacja sieci

Enea Operator, odpowiedzialna za bezpieczne dostawy energii na około jednej czwartej powierzchni Polski, zakończyła w ostatnich miesiącach kilka znaczących projektów. Oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego, Grupa zwiększyła możliwości sieci do przyjmowania nowych źródeł odnawialnych, m.in. poprzez modernizację stacji energetycznych w zachodniopomorskim oraz budowę nowego GPZ w Suchym Lesie (woj. wielkopolskie) i GPZ Towarowej w Poznaniu.

Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A., podkreśla istotę rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej w kontekście przyłączania nowych źródeł odnawialnych. W tym roku przeznaczono już 1,7 mld zł na inwestycje w obszarze dystrybucji, a firma zobowiązuje się kontynuować inwestycje, aby zwiększyć potencjał sieci do przyjmowania nowych źródeł energii. Do sieci Enei Operator do końca września 2023 roku przyłączonych było prawie 170 tysięcy obiektów OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.

Zgodnie z zapowiedziami dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii. Kolejne nasze instalacje są w przygotowaniu, a obecnie w Grupie Enea posiadamy projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW. Z kolei już w 2024 r. planujemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę – mówi Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce nabiera tempa, a kluczową rolę odgrywają koncerny energetyczne, takie jak Grupa Enea. Działa ona nie tylko jako dostawca stabilnej i bezpiecznej energii elektrycznej w rozsądnych cenach, lecz także aktywnie inwestuje w odnawialne źródła energii oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej. To kluczowe kroki w dążeniu do całkowitej neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju naszego kraju.