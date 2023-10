Budowa bezpieczeństwa energetycznego państwa

Rola koncernu energetycznego, takiego jak Grupa Enea, jest kluczowa szczególnie w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa, wywołana przez Rosję wojna. Trwający w Ukrainie konflikt zbrojny wpływa również na naszą codzienność, ponieważ wojna w wymiarze niemilitarnym rozpoczęła się dużo wcześniej, m.in. przez manipulację dostawami węglowodorów do Europy. Od 24 lutego 2022 r. obserwujemy eskalację emocji na światowych rynkach, co przełożyło się na europejski sektor energetyczny. Od samego początku sytuacja Polski jest stabilna, czego gwarantem są działania polskiego rządu i koncernów energetycznych - ocenia Paweł Majewski prezes zarządu Enea SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Dziś widać, że zapewnienia władz i państwowych spółek nie były tylko deklaracjami, lecz realnymi działaniami, dzięki którym wspólnie zapewniliśmy bezpieczeństwo energetyczne państwa, polskich rodzin i firm.

Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?

To wynik wielu działań, które każdego dnia w służbie Polakom, we współpracy z Rządem RP, realizują spółki energetyczne.

To z jednej strony zapewnienie stabilnych dostaw energii po akceptowalnej cenie, mądre zarządzanie zasobami i surowcami. Co ważne w czasach kryzysu, to również ochrona Polaków oraz wdrażanie działań osłonowych, które chronią przed drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej. Z drugiej strony to ogromne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii, rozwój oraz modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest gwarantem transformacji sektora i konsekwentnych dążeń do neutralności klimatycznej. Od 2015 r. Grupa Enea dynamicznie się rozwija, budując bezpieczeństwo energetyczne Polski. Firma w tym czasie stała się jednym z największych w kraju koncernów surowcowo-energetycznych, który przeznaczył na ważne inwestycje wspierające rozwój polskiej energetyki blisko 20 mld zł, z czego ponad 8,5 mld zł na sieć dystrybucyjną. Na obszarze działania Enei Operator, który odpowiada około jednej czwartej powierzchni Polski, przyłączonych jest już ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. Dlatego też stale zwiększamy potencjał sieci do przyjęcia energii nowych odnawialnych źródeł i zarządzania jej dwukierunkowym przepływem. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji planów jej rozwoju, w ramach których wydajemy rocznie ponad miliard złotych. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł, w tym roku na ten cel planujemy przeznaczyć aż 1,8 mld zł.

Wyzwanie naszych czasów: transformacja energetyczna

Głównym wyzwaniem sektora energetycznego w najbliższych latach jest transformacja w kierunku zeroemisyjnym, czyli przejście z wykorzystania w produkcji energii elektrycznej głównie emisyjnych surowców kopalnych do źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr i woda, a także do wykorzystania nieemisyjnej energii jądrowej. Grupa Enea aktywnie uczestniczy w tym procesie i do 2042 r. przeznaczy na inwestycje ponad 68 mld zł. Wojna w Ukrainie nie zatrzymała transformacji. Wręcz przeciwnie. Ten proces przyspieszył, a my jesteśmy jeszcze bardziej świadomi tego, jak kluczowe dla bezpieczeństwa jest przedefiniowanie miksu energetycznego i jego oparcie na nierosyjskich paliwach kopalnych. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że transformacja energetyczna to proces, który wymaga zarówno czasu, jak i ogromnych nakładów inwestycyjnych. Polska energetyka oparta jest na aktywach węglowych, których w krótkim czasie nie da się zamienić na odnawialne źródła energii. Stopniowo i konsekwentnie zwiększany udział energii wytwarzanej ze źródeł niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych powoduje, iż wpływ produkcji energii w Polsce na środowisko naturalne systematycznie spada. Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa, a jej koszty nie mogą być przeniesione w sposób bezpośredni lub pośredni na polskich obywateli, gdyż efektem tego byłoby ubóstwo energetyczne wielu grup społecznych. Już dziś polityka klimatyczna Unii Europejskiej wpływa na ceny energii elektrycznej. Mowa tu o systemie ETS UE, czyli kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2. Jeszcze kilka lat temu ceny oscylowały wokół wartości kilku euro, w lutym tego roku przebiły pułap 100 euro za tonę. To bardzo finansowo obciąża spółki energetyczne. Dlatego bez wsparcia finansowego oraz większej elastyczności terminów odejścia od paliw węglowodorowych polityka klimatyczna UE będzie nierealna do zrealizowania, przez co będzie utrudniać proces transformacji energetycznej państwom regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Ochrona Polaków w czasach kryzysu

Bezpieczeństwo energetyczne to również ochrona Polaków w czasach kryzysu przez wdrażanie rządowych rozwiązań, takich jak Rządowa Tarcza Solidarnościowa. Polega ona na zamrożeniu w roku 2023 cen na poziomie tych z 2022, dzięki czemu w Polsce energia dla klientów indywidualnych jest jedną z najniższych w Europie. Spółki energetyczne wdrożyły to rozwiązanie, by chronić gospodarstwa domowe, samorządy, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wszystko po to, by Polacy nie odczuli skutków kryzysu energetycznego. Bez wprowadzenia przez rząd oraz spółki energetyczne działań osłonowych niezwykle trudno byłoby utrzymać aktualny poziom cen energii – byłyby znacznie wyższe i obciążające budżety polskich rodzin, utrudniając rozwój rodzimym przedsiębiorstwom. To fundament bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze gospodarczym i społecznym.

Paweł Majewski prezes zarządu Enea SA

