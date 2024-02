Kraj bez floty upokarza marynarkę wojenną Rosji

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) zatopił w środę rano używając dronów rosyjski okręt desantowy Cezar Kunikow na Morzu Czarnym - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na swoich rozmówców w HUR.

Kanał na Telegramie Krymski Wiatr opublikował nagranie wideo, na którym widać wybuch po uderzeniu dronów.

Eksplozja amunicji

„Wygląda na to, że amunicja na okręcie eksploduje. Widać też, że inny okręt przybył na ratunek” - brzmi zamieszczony post (https://t.me/Crimeanwind/53834).

Zagłada okrętu

Jak podaje Ukrainska Prawda, okręt desantowy Cezar Kunikow, którego załoga to 87 ludzi, może być wykorzystywany do stawiania min. Może również być używany wariantowo do transportu 150 żołnierzy desantu albo 10 czołgów T-55, 12 czołgów pływających PT-76 lub pododdziału składającego się m.in. z trzech czołgów T-55, trzech moździerzy kalibru 120 mm i trzech wozów bojowych oraz innego sprzętu wojskowego.

Sowiecki oficer tonie

Według mediów Cezar Kunikow, którego imię nosi zatopiony w środę okręt rosyjski, był sowieckim oficerem zmarłym z ran równo 80 lat temu - 14 lutego 1943 roku.

PAP/ as/

Duński koncern Ørsted był liderem technologii farm wiatrowych, teraz jednak firma zmaga się z poważnymi kłopotami. Czy zagrożą one inwestycjom?

Jak informuje portal Energetyka24 Ørsted planuje szereg zwolnień jak również drastycznie ograniczy inwestycje i wypłatę dywidend.

Jak wskazuje Karol Byzdra:

Ørsted opublikował wyniki finansowe za 2023 r. Zyski operacyjne spółki wyniosły 18,7 mld koron duńskich (ok. 2,51 mld euro), co stanowi znaczny spadek o 13,7 mld koron w stosunku do wyniku z 2022 r., który wyniósł wówczas 32,1 mld koron (ok. 4,3 mld euro).

Wina USA?

Jedną z głównych przyczyn problemów koncernu ma być trudna sytuacja z inwestycjami wiatrowymi w USA.

Chodzić ma o niewystarczającą ulgę podatkową przyznawaną firmom produkującym technologie off-shore przez amerykańską skarbówkę. W „otoczeniu wysokich stóp procentowych” owe ulgi mają być zbyt niskie - stąd decyzja Ørsted o wycofaniu się z projektu.

Problemy wiatrakowe - powszechne?

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy potencjalne inwestycje w energetykę wiatrową stoją pod znakiem zapytania.

Niemiecka firma RWE zaczęła niedawno demontować dużą farmę wiatrową w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dlaczego? Demontaż jest czyniony w celu dostania się… do zasobów węgla brunatnego!

Jak podkreśla na portalu Energetyka24 Karol Byzdra decyzja jest efektem negocjacji wicekanclerza Roberta Habecka z Moną Nebaur, minister gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii.

Energetyka24/ Bloomberg/ wGospodarce.pl/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy obalą wiatraki, by zbudować kopalnię węgla

Jak zmniejszyć rachunki za energię elektryczną

Frankowicze wygrywają! Aż 97 proc. umów nieważnych

Ukraina na sprzedaż: Wielki bank kupią Węgrzy?