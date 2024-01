PGE wybuduje jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Europie

PGE uzyskała warunki przyłączenia dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej Gryfino o mocy 400 MW. Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w woj. zachodniopomorskim. Magazyn będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 roku.

Jeden z największych w Europie

Magazyn energii Gryfino będzie jednym z największych magazynów energii w Europie. Planowana instalacja pozwoli nie tylko na zapewnienie możliwości magazynowania zielonej energii w okresie wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale również wzmocni poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci energetycznej. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest osiągnięcie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Warunki przyłączenia dla magazynu energii Gryfino wydał Operator Sieci Przesyłowej PSE. Instalacja będzie przyłączona do systemu przesyłowego na napięciu 400 kV.

Magazyn energii Gryfino będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 w sprawie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IriESP.

Konsekwentny rozwój programu

Grupa PGE konsekwentnie rozwija program magazynowania energii. Obecnie posiada dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. PGE oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Natomiast w 2021 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. PGE prowadzi także prace nad bateryjnym magazynem energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. Oddanie instalacji do użytku planowane jest na 2027 rok. Zgodnie z zapisami Strategii Grupa PGE wybuduje co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 roku.

