Zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Kamiński i Wąsik wyprowadzeni przez policję

Jak poinformował portal wPolityce.pl w materiale NASZ NEWS. Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego! Funkcjonariusze zatrzymali tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, policja po godzinie 19 weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła we wtorek wieczorem zatrzymanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim.

Byli ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zaproszeni przez prezydenta Andrzeja Duda na wtorkową uroczystość powołania nowych doradców. Tego samego dnia warszawska policja potwierdziła, że wpłynęły do niej dokumenty z sądu nakazujące jej doprowadzenie obydwu polityków do aresztu.

Według informacji medialnych Wąsik i Kamiński po zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim zostali przewiezieni przez funkcjonariuszy do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75. Potwierdził to obecny na miejscu pełnomocnik posła Macieja Wąsika - informuje wPolityce.pl.

Pod Pałacem Prezydenckim wieczorem we wtorek zaczęli gromadzić się zwolennicy prawicy z flagami. Przemawiał m.in. działacz „Solidarności” Adam Borowski.

Protest przed Pałacem Prezydenckim / autor: PAP

Politycy Prawa i Sprawiedliwości są oburzeni zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

W Tuskostanie oskarżeni o korupcję politycy PO przebywają na wolności, w Sejmie albo w europarlamencie. Politycy PiS, którzy całą karierę polityczną walczyli z korupcją są zamykani do więzienia. Posłowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni i wciąż pełnią mandat poselski. To jest fakt, a reżim koalicji 13 grudnia prędzej czy później odpowie za swoje bezprawne działania - napisał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

To pierwsi więźniowie politycznymi reżimu Tuska; ich zatrzymanie to bezprawne działania - komentują.

Zdaniem posła PiS Radosława Fogla policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, by zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, gdy prezydent Andrzej Duda spotykał się ze Swiatłaną Cichanouską, której mąż jest więźniem politycznym na Białorusi.

Sprawę skomentował też poseł PiS Piotr Müller.

Policja wkracza do Pałacu Prezydenckiego, żeby aresztować ułaskawionych przez Prezydenta posłów opozycji, aresztuje posłów pomimo wyroku Sądu Najwyższego uchylającego zarządzenie Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów poselskich. Państwo policyjne się rozpędza. Co następne? Wejście do Sejmu po kolejnych posłów opozycji? Wejście do biur poselskich? - napisał.