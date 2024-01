Utrzymuje się spadkowy trend cen materiałów budowlanych

Ceny materiałów budowlanych spadły w grudniu minionego roku o 2,6 proc. w ujęciu rocznym i był to czwarty miesiąc z rzędu ze spadkami tych cen – wynika z danych opublikowanych przez Polskie Składy Budowlane (PSB). Porównując grudzień do listopada ceny te spadły o 0,2 proc.

Analizując dane za okres styczeń-grudzień 2023 do roku 2022 ich dynamika wyniosła plus 4 proc. Wciąż zauważalny jest wzrost cen, jednak z miesiąca na miesiąc jest on znacznie wolniejszy.

W ujęciu rocznym ceny w grudniu 2023 r., w stosunku do grudnia 2022 r., wzrosły w 7 z 20 analizowanych grupach towarowych, a spadły w 13 (w listopadzie ceny wzrosły takżę w 7 kategoriach, a spadły w 13 grupach). Najbardziej spadły ceny płyt OSB i drewna (o 25 proc.) i izolacji termicznych (o 9 proc.). Największy wzrost zanotowały ceny cementu i wapna (o 17 proc.) i farb i lakierów (o 7 proc.).

W okresie I-XII 2023 r., w ujęciu rocznym, ceny wzrosły w 17 grupach towarowych, a spadły w 3. Największy spadek zanotowały płyty OSB i drewno (o 21 proc.) i izolacje termiczne (o 8 proc.), a do największego wzrostu cen doszło w kategorii cement, wapno (o 25 proc.) i farby, lakiery (o 13 proc.).

Dynamika cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu - analiza Grupy PSB Handel / autor: Grupa PSB

Grupa PSB zrzesza ponad 400 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 287 składach budowlanych, w 360 marketach PSB Mrówka oraz w 77 placówkach handlowych PSB Profi.

