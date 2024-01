Grecki statek trafiony rakietą na Morzu Czerwonym

Należący do greckiego armatora statek MT Zografia pływający pod banderą Malty został trafiony we wtorek pociskiem rakietowym na wodach Morza Czerwonego, ok. 140 km na północny zachód od jemeńskiego portu Salif - poinformowała agencja Reutera.

Statek z 24-osobową załogą płynął z Wietnamu do Izraela, na jego pokładzie nie było ładunku - przekazało źródło w greckim ministerstwie żeglugi. Jak dodano, nie było ofiar, jedynie straty materialne.

Potwierdzony atak

Atak został również potwierdzony przez Brytyjską Organizację Handlu Morskiego (UKMTO) i zajmującą się bezpieczeństwem firmę Ambrey.

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti od listopada 2023 roku wielokrotnie atakowali statki na wodach okalających Jemen, głównie na Morzu Czerwonym, twierdząc, że w ten sposób wspierają działania palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas i jej walkę z Izraelem w Strefie Gazy. Często jednak okazywało się, że ostrzeliwali jednostki nie mające powiązań z Izraelem. W odpowiedzi na ataki zagrażające transportowi morskiemu, wojska amerykańskie i brytyjskie prowadzą od 12 stycznia naloty na cele Huti w Jemenie.

PAP/kp

