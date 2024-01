Kongres Rozwoju Polski. Inwestycje, których nie wolno zatrzymać

Przez osiem ostatnich lat Polska rozwijała się w tempie bezprecedensowym, jednak największa i najbardziej ambitne inwestycje dopiero są przed nami. Czy nowy rząd będzie je kontynuował? A może czeka nas okres zastoju i tonowania narodowych ambicji? O tym rozmawiali uczestnicy debaty „Inwestycje, których zatrzymać nie wolno” w ramach Kongresu Rozwoju Polski.

»» Relacje wideo z Kongresu Rozwoju Polski:

OGLĄDAJ RELACJĘ Z INAUGURACJI - KLIKNIJ TUTAJ

DEBATA „INWESTYCJE, KTÓRYCH ZATRZYMAĆ NIE WOLNO” OGLĄDAJ RELACJĘ - KLIKNIJ TUTAJ

DEBATA „Repolonizacja. Patriotyzm gospodarczy, który przynosi wymierne efekty - KLIKNIJ TUTAJ

DEBATA „Sprawiedliwa transformacja czy rewolucja energetyczna - KLIKNIJ TUTAJ

Polska ma prawo mieć wielkie ambicje - jako największy kraj regionu i niekwestionowany lider polityczny Rzeczpospolita powinna aktywnie uczestniczyć w projektach inwestycyjnych, korzystnych nie tylko dla nas ale też - naszych sąsiadów. Centralny Port Komunikacyjny, użeglownienie Odry i Wisły, energetyka wiatrowa i nuklearna, dalszy rozwój szlaków transportowych, biegnących przez nasz kraj… to wszystko projekty, które mogłyby uczynić z naszego kraju prawdziwe, regionalne mocarstwo, czołowego gracza tego obszaru. Poprzedni rząd podchodził do tych spraw ambitnie i mierzył wysoko - a jak zachowa się nowa władza?

O tym rozmawiali podczas Kongresu Rozwoju Polski Marcin Horała, poseł na Sejm RP, były sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, i zarazem były Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Zdzisław Sokal z Kancelarii Prezydenta RP, i Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Jak wskazał prowadzący panel redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i wGospodarce.pl Maciej Wośko:

Osiem ostatnich lat, rządy Zjednoczonej Prawicy przypadły w czasie najpotężniejszych od dziesięcioleci turbulencji – pandemia COVID-19, kryzys migracyjny, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, radykalna zmiana łańcuchów dostaw na całym świecie, Brexit, gospodarczy wyścig miedzy USA a Chinami, imperialne sny Rosji realizowane poprzez próby uzależnienia Europy od rosyjskich surowców, w końcu galopująca dekarbonizacja i zielona rewolucja, która zjada każdego, kto nie podporządkuje się dyktatowi nowych regulacji transformujących źródła energii. Mimo to, Polsce udało się prowadzić udaną, niezależną od nacisków i unijnych wymuszeń politykę gospodarczą. Często wbrew i na przekór modom – udało się wprowadzić państwo do gospodarki, renacjonalizując lub – co pewnie brzmi lepiej – repolonizując wiele firm w strategicznych sektorach gospodarki.” Jak jednak wskazał redaktor zapowiedzi nowego rządu dotyczące losów CPK czy niejasności siane przez premiera Donalda Tuska wokół energetyki jądrowej mogą niepokoić, podobnie jak narastający, rządowy sceptycyzm względem kontynuacji inwestycji portowych czy morskich. I choć każdy rząd ma prawo do prowadzenia indywidualnej polityki infrastrukturalnej i energetycznej, to jednak wydaje się, że pewne działania powinny być kontynuowane, bez względu na polityczne zawirowania.