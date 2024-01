Kongres Rozwoju Polski. Repolonizacja i patriotyzm gospodarczy

U progu nowego ćwierćwiecza, w czasie niepewności, warto zadać pytanie o bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W debacie poświęconej „Repolonizacji. Patriotyzm gospodarczy, który przynosi wymierne efekty” red. Stanisław Koczot z „Gazety Bankowej” wraz z zaproszonymi gośćmi prof. Małgorzatą Zalewską, prof. Zbigniewem Krysiakiem i dr-em Arturem Bartoszewiczem, zdefiniowali wyznaczniki bezpieczeństwa finansowego w nowej rzeczywistości.

Patrząc z tej perspektywy bezpieczeństwa, stabilizacji, ale i rozwoju polskiej gospodarki - mowa dziś o polityce gospodarczej, realizowanej przez rząd. Czy w obecnej sytuacji geopolitycznej, gospodarczej i społecznej utrzymanie jej narodowego charakteru, budowanie suwerenności, autonomii naszej gospodarki, jest w obecnych warunkach możliwe, a może konieczne?

Narodowy charakter gospodarki

Stanisław Koczot, „Gazeta Bankowa”: Zacznijmy od oceny ostatnich ośmiu lat polskiej polityki gospodarczej pod kątem wykorzystania kapitału narodowego i repolonizacji.

Prof. Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Schumana: Zrobiłem porównanie dwóch okresów 2007 -2015 i 2016-2023. Skąd pojawiło się najniższe bezrobocie w Polsce? Skąd wziął się taki trend, który pokazuje, że tempo wzrostu gospodarczego od 2015/2016 roku rosło? Porównując średnie wynagrodzenie w okresie tych dwóch okresów, w latach 2007-2015 było na poziomie stałym wyrażonym w dolarach - 13 tys. dolarów PKB na głowę mieszkańca, a po roku 2016 silnie rosło do poziomu 18 tys. dolarów.

Polski system finansowy

Stanisław Koczot: Polski system finansowy, polskie banki, działają w określonych ramach regulacyjnych, duże znaczenie ma dla nich sytuacja na rynkach globalnych. Co z naszej perspektywy jest obecnie kluczowe?

Prof. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH: Odnosząc się do sektora finansowego i bankowego trzeba stwierdzić, ze jest on zdrowy i stabilny, co jest też bardzo ważne w kształtowaniu podstaw gospodarki państwa. My nie funkcjonujemy na jakieś wyodrębnionej wyspie. My funkcjonujemy w pewnym otoczeniu, zarówno geopolityki, która również ma wpływ na sektor bankowy jak i bardzo regulowanego rynku finansowego.

Geopolityka, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach jest kluczowa, bo żyjemy w pewnym sensie w geokryzysie.

Zapowiedź zmian w państwowych spółkach

Stanisław Koczot: Na razie mamy do czynienia z miotłą kadrową, z komisjami śledczymi, z zapowiedziami działań prokuratorskich wobec członków zarządów spółek. Decyzje kadrowe dopiero przed nami. Te kluczowe decyzje dopiero przed nami. Jak tego typu zmiany dokonujące się obecnie, jak one będą działały na przyszłe zarządy? Czy one nie będą odstraszające? Duże firmy z kapitałem państwowym stoją przed dużymi decyzjami inwestycyjnymi

dr Artur Bartoszewicz, SGH: Wszelkie zakłócenia związane z procesem decyzyjnym, które mają charakter nieciągły i nietrwały mogą wzbudzić niepewność u wszystkich uczestników procesu. Przypomnę - obecnie rządząca koalicja przed przejęciem władzy bardzo silnie prezentowała przekaz o trudnej sytuacji finansów publicznych, o katastrofalnej sytuacji gospodarczej, wówczas jako ekonomiści przestrzegaliśmy „uważaj narratorze, bo w pewnej chwili będziesz musiał zasiąść w określonym miejscu, w roli ministra finansów i wówczas będziesz musiał się zderzyć z takim prostym procesem, jak oferowanie długu na rynku międzynarodowym i tłumaczeniu inwestorom, że ta sytuacja nie jest tak tragiczna„. Bo jeśli byłaby tragiczna, to co za szaleniec kupowałby papiery wartościowe? Trzeba uważać na to co się mówi, jak się mówi i kiedy się mówi.

Oprac. jb

