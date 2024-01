Nie sprzątasz psich kup? Znajdą cię po DNA!

We włoskiej gminie Bolzano w Tyrolu osoby, które nie sprzątają odchodów swoich psów, będą identyfikowane dzięki bazie danych genetycznych czworonogów tworzonej przez gminę. Już co czwarty właściciel zarejestrował w bazie DNA swojego psa. Koszty działania systemu będą pokrywane z kar. Za niesprzątnięcie po psie właściciele będą płacić do 500 euro grzywny

Właściciele, którzy nie zarejestrują ulubieńca, są zagrożeni karą do 292 do 1048 euro - podała w środę agencja Reutera. Dotychczas do lokalnych punktów weterynarii zgłosiło się już 10 tys. właścicieli czworonogów. Mają na to czas do marca.

Gmina zdecydowała się na ten krok, ponieważ połowa trafiających do władz lokalnych skarg dotyczy psich odchodów - powiedział szef gminnego wydziału weterynarii.

Po uruchomieniu bazy DNA sprzątacze ulic w Bolzano będą w stanie jednoznacznie ustalić, po którym psie nie posprzątano. Koszty działania systemu będą pokrywane z kar. Za niesprzątnięcie po psie właściciele będą płacić do 500 euro grzywny.

PAP, sek