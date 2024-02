Zakazane psy-zabójcy zagryzły babcię na oczach wnuka

Z powodu obaw inwestorów o wynik referendum w Wielkiej Brytanii notowania złotego w ostatnich dniach są nadal pod presją. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego do brexitu ostatecznie jednak nie dojdzie i będzie to bardzo silny impuls prowadzący do wzmocnienia krajowej waluty. Dalsze jej notowania zależą od kolejnych decyzji Rezerwy Federalnej.