Co z zyskiem NBP? Jest odpowiedź banku

Narodowy Bank Polski (NBP) zakomunikował co wpływa na wynik finansowy banku centralnego. Tym samym odpowiedział na pojawiające się w mediach doniesienia o stracie NBP za 2023 r. i publikowanym różnicami jej wysokości.

We wspomnianej odpowiedzi czytamy: ”W ostatnich dniach jesteśmy epatowani „stratą” NBP za 2023 r. i jej różną kwotą w zależności od publikacji prasowej. W związku z tym, Narodowy Bank Polski wyjaśnia:”

„Na wynik finansowy NBP największy wpływ ma kurs złotego na koniec roku. Jeżeli złoty się umacnia, to wbrew pozorom NBP odnotowuje ujemny wynik finansowy, który ostatnio jeden z czołowych ekspertów nazwał „stratą papierową, niczym niegrożącą”. Szczególnie od września 2023 r. złoty zaczął się wyjątkowo gwałtownie umacniać. Trzeba też pamiętać, że NBP ponosi wielomiliardowe koszty skutecznej walki z inflacją. Ujemny wynik finansowy w ostatnich latach odnotowało wiele banków centralnych, w tym m.in. amerykański bank centralny, czy też bank centralny Szwajcarii” – zakomunikował bank centralny.

Wynik NBP za 2023 r. będzie znany po I kw. tego roku. Jak można było przeczytać w opinii Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do projektu przyjętej ostatnio przez Sejm ustawy budżetowej (o uchwaleniu ustawy budżetowej można przeczytać tutaj, nie należy spodziewać się wypłaty z zysku NBP.

„W odniesieniu do założonej w projekcie Ustawy wpłaty z zysku NBP, należy wskazać, że wynik NBP osiągnięty w 2023 r. będzie znany dopiero po I kwartale 2024 r., to jest po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez audytora zewnętrznego. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe jakie wystąpiły w IV kw. 2023 r., nie przewiduje się wpłaty z zysku NBP w 2024 r.” - czytamy w opinii RPP do wspomnianego projektu.