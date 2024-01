Szok! Cyberprzestępcy podszywają się pod policjantów

Centralne Biuro Śledcze Policji ostrzega przed przestępcami podszywającymi się pod policjantów, którzy wysyłają fałszywe e-maile.

„W ostatnim czasie odnotowujemy dużą ilość prób oszustwa, gdzie za pośrednictwem poczty e-mail przestępcy podszywają się pod policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie odpowiadajmy na tego typu wiadomości oraz nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki” - napisali w komunikacie policjanci.

Czytaj też: UOKiK uderza w giganta na rynku aut! Porażająca kara

To próba oszustwa

Ostrzegli, by nie klikać w podejrzane linki, w szczególności przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość to jest to próba oszustwa.

Zamieścili też przykładowy fałszywy mail z wezwaniem do CBŚP.

Czytaj też: W samo południe. Traktory na drogach!

PAP/kp