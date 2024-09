Policja wykryła już 63 fałszywe zbiórki dla powodzian

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wykryło do tej pory 63 fałszywe zbiórki pieniędzy dla powodzian. To efekt żmudnego przeczesywania internetu i prześwietlania podmiotów, które stoją za akcjami budzącymi podejrzenia.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji, insp. Katarzyna Nowak, poinformowała, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) weryfikuje wszystkie zbiórki dla powodzian pojawiające się w sieci. Jeżeli którakolwiek rodzi wątpliwości, to funkcjonariusze podejmują stosowne działania – powiedziała insp. Nowak. Zaapelowała, żeby korzystać z tych zbiórek, które są zweryfikowane i sprawdzone – najlepiej na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA pod adresem: www.zbiorki.gov.pl.

Nie klikamy w podejrzane linki

Z kolei CBZC przypomina, że oprócz fałszywych zbiórek należy zwracać uwagę na podrabiane wiadomości rzekomo od RCB. Sfingowane alerty często posiadają linki – pod żadnym pozorem nie należy w nie klikać. Warto wiedzieć, że prawdziwe komunikaty RCB nie zawierają linków. Autentyczność otrzymanej wiadomości można zweryfikować poprzez oficjalną stronę internetową RCB pod adresem: https://www.gov.pl/web/rcb.

Atak hakerski przez social media

CBZC zwróciło też uwagę, że oszuści, w związku z sytuacją powodziową, próbują przejąć konta na profilach społecznościowych. W tym celu przygotowują krzykliwy nagłówek ze zdjęciem, np. dziecka lub zwierzęcia w sytuacji zagrożenia. Do wpisu dołączony jest link, w który należy kliknąć i zalogować się, podając wrażliwe dane. W ten sposób cyberprzestępcy dostają jak na talerzu hasło i login do naszego konta. Tego typu sytuacje można zgłaszać na adres e-mail: [email protected]. Da się to też zrobić, wchodząc na stronę https://incydent.cert.pl/.

Źródło: KGP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co się dzieje? Kolejny raz tąpnięcie w przemyśle!

Ale nowinka! Miniatom w kontenerze

Nowa lista najbogatszych krajów świata. Gdzie Polska?

»» Rozmowa z prof. Zbigniewem Krysiakiem o ideologicznych pomysłach Brukseli na gospodarkę na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: