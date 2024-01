Renta szkoleniowa – Aż 1191 zł przez 3 lata

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje szereg świadczeń, a jednym z nich jest mało znana, ale pomocna renta szkoleniowa. Nawet przez trzy lata można otrzymywać z ZUS 1191 zł. Jakie warunki trzeba spełnić?

Mimo że istnieje od ponad dwóch dekad, wielu ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego wsparcia. Osoby, które z powodu niezdolności do pracy w swoim zawodzie zmuszone są do przekwalifikowania, mogą ubiegać się o rentę szkoleniową, świadczenie oferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dla kogo?

Niezdolność do pracy oznacza całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, która nie rokuje odzyskania zdolności do pracy, nawet po przekwalifikowaniu. Osoby ubiegające się o rentę szkoleniową to osoby niezdolne do pracy, posiadające wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Wymagany okres składkowy i nieskładkowy zależy od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy.

-> 1 rok okresu składkowego - jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

-> 2 lata okresu składkowego - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,

-> 3 lata okresu składkowego - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

-> 4 lata okresu składkowego - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

-> 5 lat okresu składkowego - jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Co jeśli nie mamy okresu składkowego?

Jeśli osoba zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole posiadała okresy składkowe do dnia powstania niezdolności do pracy, warunek ten uważa się za spełniony.

Wyjątek:W sytuacjach, gdy niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, warunki okresów składkowych i nieskładkowych nie obowiązują.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa wynosi co najmniej 75 proc. podstawy wymiaru renty i od marca 2023 roku to 1191,33 zł.

W zdecydowanej większości przypadków jest przyznawana na pół roku, ale istnieje możliwość przedłużenia do 36 miesięcy na wniosek starosty.

Uwaga!

W trakcie pobierania świadczenia, nie jest dozwolone podjęcie pracy, a próby uzyskania dodatkowego dochodu mogą prowadzić do wstrzymania wypłaty renty szkoleniowej.

Wymagane dokumenty do ZUS

Proces składania wniosku o rentę szkoleniową obejmuje dostarczenie wymaganych dokumentów, takich jak:

-informacje o okresach składkowych i nieskładkowych,

- zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9,

- wywiad zawodowy,

- decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,

- protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy oraz karta wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

ZUS, gazeta prawna,lexsecure, jb