Startuje wsparcie dla rolników. Nawet 1 700 000 zł

Od 25 stycznia br. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą starać się o przyznanie wsparcia - informuje ARiMR.

Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dla kogo wsparcie?

Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Warunek

Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Przedmiot wsparcia

Wsparciem finansowym objęte są trzy obszary inwestycyjne: budowa nowych biogazowni rolniczych (A), zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażenie oraz inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich (B), np. docieplanie ścian i podłóg (C).

Kwota refundacji

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi w przypadku obszarów: A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł.

Termin

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

pap, jb