W programie „Czyste Powietrze” złożono 150 tys. wniosków

W najnowszej odsłonie programu Czyste Powietrze, od 3 stycznia br., złożono 150 tys. wniosków na ponad 7,5 mld zł - mówił w piątek w Woli pod Pszczyną (Śląskie) wiceprezes NFOŚiGW, pełnomocnik premiera ds. tego programu, Paweł Mirowski. Polacy chcą korzystać z tego programu - ocenił.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjechał do Woli w gminie Miedźna, aby podsumować pięć lat funkcjonowania rządowego programu Czyste Powietrze.

Mirowski przypomniał, że program, który ruszył 19 września 2018 r., początkowo wyglądał inaczej. Ocenił, że jego najnowsza wersja, obowiązująca od 3 stycznia br., pokazuje słuszność wprowadzanych zmian, co widać po ilości składanych wniosków - przeciętnie 5 tys. wniosków tygodniowo do wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Pięć lat realizacji programu Czyste powietrze to 700 tys. osób, które skorzystało z programu i złożyło wnioski na blisko 18 mld zł. Nigdy w historii Polski nie było takiego programu, którego walorem - szczególnie dzisiaj, kiedy mamy wysokie ceny nośników energii - jest to, że nie tylko pozwala wymienić kopciucha, ale także poprawić efektywność energetyczną budynku” – przekonywał. „A to powoduje, że możemy oszczędzić nawet 70proc. energii, którą obecnie wykorzystujemy do ogrzania naszego domu. Zatem program jakby z wyprzedzeniem przewidział i pozwala teraz zaradzić dużemu zużyciu energii i złemu stanowi technicznemu budynku” – mówił Mirowski wskazując, że dzięki temu Czyste Powietrze nie jest jedynie programem antysmogowym, lecz kompleksowym. „Czyste Powietrze to także zasilenie naszego gospodarstwa domowego w energię, bo od maja 2020 r. program również walory, które pozwala uzyskać program Mój Prąd. Ale nie musimy składać dodatkowego wniosku, tylko przy okazji Czystego Powietrza możemy uzyskać w jednej instalacji dofinansowanie do 15 tys. zł” – dodał wiceszef NFOŚiGW.

Nawiązując do miejsca organizacji konferencji prasowej pełnomocnik ds. programu podkreślił, że woj. śląskie jest zdecydowanym liderem w wykorzystaniu jego środków, a gmina Miedźna wyróżnia się w skali regionu.

„W woj. śląskim tych wniosków złożonych jest ponad 105 tys. na ponad 2 mld zł” – zaznaczył, dziękując wszystkim beneficjentom, a także samorządom.

Przypomniał, że od 2021 r. Czyste Powietrze jest realizowane z samorządami gminnymi poprzez organizację punktów konsultacyjno-informacyjnych, służących dotarciu do wszystkich miejscowości. Wyjaśniał, że chodzi o to, aby każdy potencjalny beneficjent wiedział, że ma możliwość skorzystania z dotacji do wymiany kopciucha i docieplenia domu w wysokości do 136,2 tys. zł.

„Polacy pokazują, że zmiany, które wprowadziliśmy 3 stycznia tego roku, przyjęły się i chcą korzystać z programu. 150 tys. wniosków na ponad 7,5 mld zł - tyle zostało złożonych wniosków od 3 stycznia br. Zmiany z jednej strony podwyższyły dotacje, ale z drugiej strony ułatwiły rozliczenie zadania i teraz wojewódzkie fundusze mają narzędzia, żeby to zadanie szybciej i sprawniej rozliczać” – uznał. „Podkreślę jeszcze raz: 103 mld zł do 2029 r. Środki są dostępne. Wnioski są w naborze ciągłym, przyjmowane różnymi sposobami. Wniosek można złożyć bezpośrednio w funduszu, w punkcie konsultacyjno-informacyjnym i przez portal gov.pl, mając podpis kwalifikowany i profil zaufany. Zatem dostępność programu jest ogromna” – ocenił pełnomocnik.

Zapowiedział kolejną możliwość, planowaną od 2024 r.

„To stworzony na bazie trzech pilotaży system operatorów w programie Czyste Powietrze, czyli osób, które bezpłatnie dla beneficjenta będą służyły poradą, jak wypełnić wniosek, jak zrealizować inwestycje, pomogą wybrać wykonawcę, pomogą przeprowadzić przez cały proces inwestycyjny i rozliczyć to zadanie” – wyjaśnił Mirowski. „I jeszcze taka ciekawa inicjatywa: sołtys ambasadorem programu Czyste Powietrze, czyli sołtysi, miejscowi liderzy, mają też być propagatorami programu” – uzupełnił. „To, co osiągnęliśmy i co zamierzamy zrobić pokazuje, że ten program jest, był i będzie strategicznym programem, jeśli mówimy o eliminacji zjawiska smogu z zabudowy jednorodzinnej” – zaakcentował.

Zapowiedział przy tym drugą, od 29 września, odsłonę programu Ciepłe Mieszkanie, kierowanego do właścicieli i najemców lokali w zabudowie wielorodzinnej.

„Ten program pozwala eliminować kopciuchy, ale także docieplać budynki wielorodzinne, bo w tym drugim naborze również wspólnoty od trzech do siedmiu lokali mogą składać wnioski” – podał. „Zatem pokazujemy – jako narodowy i wojewódzkie fundusze, które nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska - że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości, chce zadbać szczególnie o poprawę jakości powietrza, a te programy, które realizujemy, są strategiczne w tym temacie” – zapewnił Mirowski.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek zaznaczył, że gmina Miedźna, która z katowickim Funduszem ma podpisane porozumienie ws. realizacji Czystego Powietrza, jest jedną z aktywnych gmin w programie: wpłynęły z niej dotąd wnioski na blisko 6 mln zł, a ponad 2 mln zł zostało już tam wydatkowanych.

Wójt Miedźnej Jan Słoninka mówił, że gmina w maju 2021 r. podpisała z katowickim WFOŚiGW umowę ws. programu, która – jak ocenił - pozwoliła ruszyć z trudnymi tematami do przodu.

„W tym okresie do chwili obecnej prawie 1,3 tys. konsultacji, prawie 230 wniosków, napisanych i przyjętych, zrealizowanych przez program Czyste Powietrze. Dziękuję serdecznie, to coś wspaniałego” – uznał.

Wójt Miedźnej zaznaczył też, że gmina już w 2018 r. wdrożyła własny program wymiany pieców: od tego czasu wspierając wymianą blisko 510 pieców kwotą 7,5 mln zł.

„Nie było tego, nawet gdyby były te wszystkie programy, te wsparcie, gdyby nie świadomość naszych mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom, że mają taką świadomość, że chcą żyć w dobrym, czystym, naturalnym środowisku” – podkreślił Słoninka.

W nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”, która ruszyła 3 stycznia, podwyższono progi dochodowe i dofinansowanie na wymianę pieców grzewczych i termomodernizację. Program „Czyste Powietrze” rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji, na trzy kategorie – w zależności od dochodów osób, które mają korzystać ze wsparcia. Zmiana, która wchodzi w życie we wtorek, podwyższa progi oraz kwoty dotacji.

Od 3 stycznia próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrósł do 135 tys. zł (ze 100 tys. zł), a maksymalna kwota dotacji do 66 tys. zł, wobec 30 tys. zł wcześniej. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1 564 do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w takim przypadku wzrosła z 47 do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosły odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1 260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu, przy tzw. pełnej termomodernizacji rośnie z 79 do 136 tys. zł.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

• audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak:

o najskuteczniej ocieplić budynek,

o wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła,

o uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,

• ocieplenie ścian, stropu, podłogi,

• wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,

• wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,

• instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

• mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty:

• zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem),

• w trakcie realizacji lub

• jeszcze nierozpoczęte.

Jak wynika z danych NFOŚiGW, w sumie od 2018 r. do teraz złożono prawie 690 tys. wniosków na ponad 17,7 mld zł, podpisano ponad 580 tys. umów i wypłacono ponad 7 mld zł dofinansowania.

rb na podst. PAP