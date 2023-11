Wsparcie dla pszczelarzy. Limit wynosi 80 tys. zł

Do 18 stycznia 2024 r. trwa nabór na interwencje pszczelarskie – poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można otrzymać wsparcie m.in. na zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, zwalczanie warrozy oraz fundusze na projekty naukowe - dodano.

Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podkreślono, dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Interwencja „Wspieranie podnoszenie poziomu wiedzy pszczelarskiej” jest skierowana do organizacji pszczelarskich oraz jednostek doradztwa rolniczego. Wsparcie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich. Zaznaczono, że refundacji może podlegać nawet 100 proc. poniesionych wydatków.

Interwencja „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” obejmuje zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej. Wnioski o wsparcie mogą składać indywidualni pszczelarze oraz w ich imieniu organizacje pszczelarskie. Refundacja wynosi do 60 proc. kosztów netto, maksymalna wysokość pomocy to 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli, a dofinansowanie na jednego hodowcę nie może przekroczyć 15 tys. zł – zaznaczyła ARiMR.

W ramach interwencji „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi” o pomoc mogą starać się wyłącznie organizacje pszczelarskie. Przeznaczenie pieniędzy to zakup warrozobójczych produktów leczniczych. „Zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw” – podkreśliła Agencja.

Warroza to choroba wywoływana przez roztocze Varroa destructor, podlegająca obowiązkowi rejestracji – musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii. Powoduje duże straty w populacji rodzin pszczelich i znacząco wpływa na obniżenie produkcji pasiecznej.

Wnioski w ramach interwencji „Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej” mogą składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Dofinansowanie dot. zakupu sprzętu wykorzystywanego na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60 proc. kosztów netto, przy czym limit wsparcia ustala się na podstawie wielkości gospodarstwa pszczelarskiego: 150 zł na jeden posiadany pień pszczeli ma otrzymać hodowca, który posiada ich od 25 do 149; 200 zł mają otrzymać pszczelarze, którzy mają co najmniej 150 pni. „W sumie nie mogą oni otrzymać więcej niż 40 tys. zł” – przekazała ARiMR.

O dofinansowanie w ramach interwencji „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” mogą się ubiegać w imieniu pszczelarzy zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest m.in. zakup matek pszczelich. Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy wynosi 10 tys. zł.

ARiMR poinformowała, że w ramach interwencji „Wsparcie naukowo-badawcze” mogą składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską. Limit wynosi 80 tys. zł dla pojedynczego beneficjenta w danym roku pszczelarskim i jest przyznawana w formie refundacji do 100 proc. kosztów netto.

Beneficjentami pomocy „Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych” mogą być wyłącznie indywidualni pszczelarze, a wsparcie przeznaczone jest na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu. „Jeśli chodzi o liczby i kwoty, to refundacji podlega do 90 proc. kosztów, a limit to 10 tys. zł” – wskazano.

CZYTAJ TAKŻE: Cena zboża ostro w dół. Prosta droga do kolejnych obniżek?

CZYTAJ TAKŻE: Wiek emerytalny w Niemczech: Stanowisko Olafa Scholza

pap, jb