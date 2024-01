„Będziemy szukać nowych ścieżek rozwoju kraju”

Chcemy zaproponować formułę pracy dla Polski w kręgach eksperckich i razem z politykami, niekoniecznie z naszej opcji - powiedział we wtorek wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że PiS chce szukać nowych ścieżek rozwoju kraju i analizować programy gospodarcze rządu.

We wtorek, z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa partii Mateusza Morawieckiego, zainaugurował działanie „Zespół Pracy dla Polski”.

Otwierając spotkanie, Morawiecki przypomniał, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynało 8 lat temu swoje rządy, główną osią działań gospodarczych był Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W jego ocenie ten plan udało się w ogromnym stopniu zrealizować.

„Chcemy Polski wykorzystującej swój potencjał”

Były premier wyraził przekonanie, że należy poszukiwać nowych ścieżek rozwoju Polski „w czasach przełomu geopolitycznego i technologicznego, pod wieloma względami w przełomowym momencie historii„.

Trzy obszary Zespół Pracy dla Polski

„Chcemy zaproponować formułę pracy dla Polski w ramach różnych kręgów eksperckich, ale razem z politykami, niekoniecznie z naszej opcji. Przyświecają nam trzy główne cele: wypracowywanie zrębów programowych na bazie tego, co zaproponowaliśmy kilka miesięcy temu i poszukiwanie nowych dróg, które będą interesujące dla społeczeństwa” - wskazywał polityk.

Morawiecki podkreślił, że ta ”dyskusja nad poszczególnymi elementami programowymi ma być bardzo szeroka, ma absorbować obecne trendy gospodarcze, biznesowe, finansowe, a w szczególności te, które dotyczą małych, średnich, większych polskich przedsiębiorców, to pierwszy cel programowy„.

Jak mówił, drugim celem jest to, by „Zespół Pracy dla Polski” był zespołem wolnej myśli. Dlatego - jak podkreślił - część debat w ramach prac zespołu już zostało zaplanowanych, ale agenda pozostała częściowo otwarta po to, by inni mogli proponować swoje tematy. „Zapraszamy think tanki, ekspertów, analityków” - wyliczał.

Poinformował również, że trzeci obszar działalności zespołu obejmie analizę teraźniejszości i programów gospodarczych obecnego rządu.

„Chcę wyrazić ogromną radość, że nasz obóz polityczny będzie w awangardzie wśród tych wszystkich ośrodków myśli politycznej, które będą kluczowe dla pracy nad nowym modelem rozwoju gospodarczego i społecznego.(…) Wchodzimy w nowy etap życia w naszej ojczyźnie. Chcemy bardzo aktywnie brać w tym udział, stymulować debatę publiczną i proponować rozwiązania, które będą dobre dla ojczyzny i Polaków” - powiedział Morawiecki.

Tematem pierwszego spotkania „Zespołu Pracy dla Polski” jest Centralny Port Komunikacyjny - planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Obecny pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek w drugiej połowie stycznia powiedział PAP, że rozpoczęto audyt projektu CPK i na jego podstawie będą przedstawiane rekomendacje dla Rady Ministrów co do dalszych losów inwestycji i jej poszczególnych elementów.

Rafał Białkowski (PAP), sek

