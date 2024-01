Groźne roztopy. Wysoka woda na Mazowszu

Wysoki poziom wody na Bugu spowodowany spiętrzającą się krą spowodował podtopienia w okolicach Wyszkowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o przekroczeniu stanów alarmowych dla rzeki Bug na terenie Mazowsza. Oficer prasowa mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. kpt. Katarzyna Urbanowska przekazała, że w powiecie ostrowskim sytuacja już się ustabilizowała, również w powiecie wyszkowskim woda powoli opada.

Przekroczone stany alarmowe na Bugu

Stan alarmowy na Bugu w województwie mazowieckim został przekroczony w Popowie - o 32 centymetry oraz w Wyszkowie o ponad pół metra.

Katarzyna Urbanowska z mazowieckiej straż poinformowała, że w powiecie ostrowskim sytuacja się już ustabilizowana.

„Poziom wody znacznie opadł, strażacy są na miejscu i monitorują teren - sprawdzają czy wały i nasypy nie są przerwane, czy nie ma przecieków” – wyjaśniła.

Urbanowska przekazała, że np. w miejscowości Drogoszewo mieszkańcy pomagali napełniać worki z piaskiem i zawozić na miejsce. „W pewnym momencie woda tak się podniosła w lasku, przez który wcześniej przejeżdżał quad, by dowieźć worki z piaskiem na wał, że on już nie mógł przejechać. Wtedy mieszkańcy sami zorganizowali terenówkę z wysokim zawieszeniem, która mogła dalej wozić worki” - przekazała.

Przekazała, że również w powiecie wyszkowskim trwa monitoring - strażacy sprawdzają wszystkie wały i nasypy.

W Młynarzach zator z kry

W sytuacji zwiększonego spiętrzenia wody niewykluczone, że trzeba będzie podjąć decyzję o wysadzeniu zatoru na rzece Bug - powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, który we wtorek odwiedził zalane obszary w powiecie wyszkowskim na Mazowszu. Wskutek wystąpienia wody z Bugu wieś Młynarze została praktycznie odcięta od pozostałej części gminy.

We wtorek w związku z częściowym zalaniem wsi Młynarze (gm. Zabrodzie) zebrał się powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczyli m.in. wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i strażacy.

„Młynarze to wieś położona nad samym Bugiem, obok jest jeszcze rzeka Fiszor. Tam problemy z wodą są praktycznie co roku, tylko w różnym nasileniu. We wsi na stałe mieszka około 100 mieszkańców. Natomiast jest też wiele zabudowań rekreacyjnych. Nie ma tam żadnych wałów i nie ma też możliwości żeby powstały, bo nie byłoby wtedy tej zabudowy” - powiedziała sekretarz gminy Elżbieta Jurczyk choć zauważyła, że rzeczywiście w tym roku sytuacja jest poważniejsza.

Przekazała, że od co najmniej tygodnia, kiedy stan wody już był wysoki, gmina zaproponowała mieszkańcom ewakuację. „Nikt nie chciał skorzystać” - podkreśliła.

„W tej chwili sytuacja jest w miarę stabilna, woda raz trochę opada, raz trochę się podnosi, potem trochę opada. Jest to związane z tym, że Bug jest objęty Naturą 2000 i nie jest pogłębiany a w tamtych okolicach meandruje. Jest to naturalne zjawisko, że woda się tam rozlewa” - przekazała sekretarz.

„Powyżej Wyszkowa na Bugu są zatory, które - jeśli zostaną przerwane - spiętrzą wodę poniżej tej miejscowości. „W razie takich okoliczności być może trzeba będzie podejmować decyzję o wysadzaniu zatoru” - przekazał wiceszef MSWiA.

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim

We wtorek starosta płocki wprowadził do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe w siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu. Są to miasta i gminy Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gminy: Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów. „Powodem jest przybór rzeki i przekroczenie stanów ostrzegawczych w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej” - powiedział Kamil Zieliński, kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku.

We wtorek rano poziom Wisły w Wyszogrodzie osiągnął 514 cm przy stanie ostrzegawczym 500 cm, a alarmowym 550 cm, natomiast w Kępie Polskiej w tym samym czasie poziom rzeki wynosił 459 cm przy stanie ostrzegawczym 450 cm, a alarmowym 500 cm.

Jak wyjaśnił Kamil Zieliński, ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu płockiego oznacza stałe monitorowanie sytuacji na Wiśle w tym rejonie. „Sytuacja będzie kontrolowana na bieżąco, w tym stan wałów przeciwpowodziowych” - dodał.

Zieliński zaznaczył, że zgodnie z prognozami, poziom Wisły w powiecie płockim może podnieść się jeszcze o około 20 do 30 cm, co oznacza, iż rzeka w tym rejonie nie powinna przekroczyć stanów alarmowych - według przewidywań od czwartku poziom wody powinien zacząć opadać.

Obecny przybór Wisły w jej środkowym biegu w powiecie płockim spowodowany jest spływaniem wód roztopowych z górnego biegu rzeki.

Marta Stańczyk, Michał Budkiewicz (PAP), sek

