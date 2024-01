Ruszają prace Zespołu Pracy Państwowej

Zespół Pracy Państwowej, któremu przewodniczyć ma wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki we wtorek rozpocznie prace. Zespół zbierze się dziś w południe, ma dyskutować na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego.

O godz. 11:45 zapraszamy do oglądania transmisji z pierwszego spotkania Zespołu Pracy dla Polski z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Wiceprezesa PiS - napisano na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X

Mateusz Morawiecki podczas weekendowego spotkania z wyborcami i sympatykami PiS w Katowicach poinformował o terminie rozpoczęcia prac Zespołu. Jak wskazał, efektem tych prac mają być konkretne projekty ustaw, które będą na bieżąco zgłaszane do Sejmu.

„Tam się będą pojawiać różne pozytywne tematy. Tematy na przyszłość. Ten pierwszy, który będziemy analizować już we wtorek to właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Pokażemy bardzo dokładnie jego zalety i korzyści z niego płynące dla wszystkich Polaków. Korzyści finansowe i wszelkie inne. Właśnie po to, aby uświadomić Polakom, żeby nie dali zabrać tego skarbu” - mówił Morawiecki.