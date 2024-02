Ach te buraki! Co jest potrzebne, by plon buraków był wysoki?

Burak ćwikłowy to popularne warzywo, wyróżniające się nie tylko smakiem, ale i wysoką zawartością substancji odżywczych. Łatwość uprawy oraz możliwość długiego przechowywania po zbiorze to kolejne zalety tego warzywa. Buraki ćwikłowe można przyrządzać na wiele sposobów. Smaczne na surowo, jak i po ugotowaniu czy upieczeniu. Czy buraki mogą być zatem jeszcze zdrowsze? Tak, jeśli wyhodujemy je sami!

Wybieramy miejsce i siejemy

Botanicznie buraki należą do warzyw dwuletnich, ale uprawia się je w jednym sezonie. Wymagają stanowiska słonecznego, gdzie nic nie będzie zakłócało ich wzrostu. Buraki z powodzeniem wyrastają na różnych typach gleb. Najważniejsze, by były one wystarczająco żyzne, wilgotne, niezakwaszone i utrzymane w dobrej kulturze. Najsmaczniejsze korzenie wyrastają w drugim, a nawet trzecim roku po oborniku. Świeżo nawiezione miejsca sprzyjają nadmiernemu wyrastaniu korzeni i ich słabszemu wybarwieniu. Buraki ćwikłowe uprawia się wyłącznie z siewu wprost do gruntu. Okres wysiewu przypada od połowy kwietnia do połowy czerwca. Nie są to sztywne granice. W zależności od odmiany i przeznaczenia czas siewu może się przesuwać. Nasiona nazywane kłębkami, sieje się w rzędach, co 20-30 cm lub 30-40 cm. Głębokość siewu buraków to 3-4 cm. Po wykiełkowaniu siewki zostawiamy w odstępach 6-10 cm. Przerywki nie trzeba wykonywać zbyt szybko. Podrośnięte liście buraków stanowią smaczną bazę na sałatkę lub zupę. Jeśli zależy nam na mniej pracochłonnej uprawie, wybierzmy nasiona na taśmie. Bez trudu ułożymy ją w ziemi i nie stracimy czasu na przerywkę siewek. Wschody buraków pojawiają się już 8-10 dniach, a cały cykl uprawy zamyka się w okresie 10-15 tygodni.

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie buraków

Po przerzedzeniu siewek przychodzi czas na systematyczną pielęgnację. Pierwszym zabiegiem jest odchwaszczanie. Jest to szczególnie ważny zabieg w początkowych stadiach wzrostu. Nie tylko pomaga burakom właściwie się rozwijać, ale także ogranicza występowanie chorób i szkodników. Do kolejnego kroku należy podlewanie. Okres suszy jest zagrożeniem w początkowej fazie wzrostu, kiedy rośliny mają po 2-3 liście właściwe. W dalszej uprawie, po ukorzenieniu się rośliny stają się bardziej tolerancyjne na niedobór wody. Buraki należą do warzyw o wysokich potrzebach nawozowych. Z uwagi na skłonności do kumulowania szkodliwych substancji z nawozów sztucznych, lepszym wyborem są nawozy organiczne, takie jak kompost.

Zbiór buraków

Termin zbioru jest ściśle powiązany z przeznaczeniem i terminem wysiewu. Ogólna zasada dzieli zbiory buraków na wczesne i późne. Te pierwsze dotyczą buraków na zbiór pęczkowy, czyli tzw. botwinki, które zaczynają się pod koniec maja i trwają jeszcze przez czerwiec. Nieco większe buraki, przeznaczone do bezpośredniego spożycia można zebrać od lipca do końca sierpnia. Buraki, które mamy zamiar przechowywać przez zimę, wykopujemy od września do początku października. Ważne, by zdążyć przed pierwszą falą przymrozków, które wpływają negatywnie na trwałość warzywa. Buraki przechowujemy w chłodnych pomieszczeniach. W warunkach domowej piwnicy czy garażu dobrze jest układać buraki w skrzyni wypełnionej piaskiem.

Polecane odmiany buraków

Buraki ćwikłowe nie są trudne do wyhodowania. Z ich uprawą poradzi sobie każdy, nawet początkujący ogrodnik. Rynek nasienny oferuje bardzo dużo odmian buraków. Są one zróżnicowane pod kątem kształtu korzenia, długości wegetacji i zawartości składników odżywczych. Na które odmiany warto więc zwrócić uwagę? Poniżej kilka naszych propozycji.

Astar– odmiana o kulistych korzeniach, doskonała na koncentraty i soki

Czerwona Kula – korzenie tej odmiany są okrągłe, smaczne i soczyste, doskonale sprawdzają się do zbiorów letnich i jesiennych

Polglob – plenna odmiana o owalnych korzeniach i niskiej skłonności do wybijania w pędy kwiatostanowe

Patryk – znakomita odmiana do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Wyróżnia się wysoką zawartością betaniny

Opolski - znana i ceniona odmiana buraków o cylindrycznym kształcie korzenia. Idealny do przechowywania i przerabiania

Rywal – wydłużone korzenie tej odmiany można przeznaczyć do bezpośredniego spożycia, zimowego przechowywania i na przetwory