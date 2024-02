Już po przetargu, ale spór o schronisko Samotnia trwa

Rozstrzygnięty we wtorek konkurs na dzierżawę schroniska Samotnia wciąż wzbudza emocje. Zdaniem aktywistów związanych z obecnymi dzierżawcami zwycięska spółka nie ma odpowiednich referencji, wskazują też na kwestie finansowe. PTTK zapewnia, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione.

We wtorek PTTK opublikowało wyniki konkursu na dzierżawę schroniska Samotnia w Karkonoszach. Rozpatrywano trzy oferty, najlepsza okazała się ta przesłana przez spółkę Wysoka II z Zakopanego. Zdaniem przedstawicieli grupy inicjatywnej „Ratujmy Samotnię” sprawa wzbudza kontrowersje. Chodzi m.in. o referencje nowego najemcy.

Referencje przedstawione przez oferentów odpowiadały za 10 procent oceny. Jak przekazał PAP prezes spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Grzegorz Błaszczyk, „opinie na temat doświadczenia osób prowadzących spółkę Wysoka II nie budziły żadnych zastrzeżeń i były dla członków komisji konkursowej wiarygodne„.

Zwycięzca musiał m.in. zadeklarować, że jest gotów płacić minimum 37,5 tys. zł czynszu miesięcznie. Jego wysokość wpływała wraz z planami inwestycyjnymi na aż 90 proc. oceny. Zdaniem aktywistów z grupy „Ratujmy Samotnię” zwycięzca konkursu może mieć problem ze sprostaniem temu wymaganiu.

„Jest w postępowaniu ofertowym zapis o podpisaniu weksla na kwotę 200 tys. zł. Jak spółka ma kapitał 5 tys. zł, a w spółce z o.o. odpowiadamy do kapitału zakładowego, to się nie kompensuje. To można i weksel podpisać na milion i nie będzie skąd wyegzekwować tego weksla. O ile się nie mylę, w przypadku spółki cywilnej, tak jak obecny dzierżawca Samotni ma, to w spółce cywilnej każdy odpowiada swoim majątkiem całym. Jeżeli ktoś ma swój dom, swój samochód, to to jest jego majątek i on tym majątkiem odpowiada. A w spółce z.o.o. odpowiadamy tutaj do kapitału, jaki jest w firmie” - powiedział PAP Mateusz Kurdziel.