Nowa era w Samotni. Zakopane "kolonizuje" Karkonosze

Spółka Wysoka II z Zakopanego złożyła najlepszą ofertę w rozstrzygniętym konkursie na prowadzenie schroniska PTTK Samotnia w Karkonoszach - przekazał Grzegorz Błaszczyk, prezes spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK. W konkursie wzięły udział trzy firmy.

„W ocenie komisji, najlepszą ofertę złożyła spółka Wysoka II z Zakopanego. Umowa z nowym dzierżawcą zostanie podpisana na 5 lat” - przekazał PAP prezes Błaszczyk.

Zwycięzca musiał m.in. zadeklarować, że jest gotów płacić minimum 37,5 tys. zł czynszu miesięcznie.

Liczyły się też referencje. Jak przekazali przedstawiciele PTTK, spółka Wysoka II ma też duże doświadczenie.

„Prowadzą schronisko górskie PTTK Murowaniec w Tatrach. Mają bardzo dobre referencje od spółki zarządzającej tatrzańskimi obiektami. To też pozwala nam zobaczyć pewną perspektywę tej współpracy, bo widzimy jak ona wygląda w tamtym regionie” - poinformował Błaszczyk.

O schronisku Samotnia zrobiło się głośno w 2023 roku. W lipcu dotychczasowi dzierżawcy dowiedzieli się, że ich oferta przedłużenia umowy dzierżawy została odrzucona. W obronie rodziny Siemaszko, która ponad 50 lat zajmowała się schroniskiem, stanęli turyści.

Po wydarzeniach z ubiegłego roku konkurs postanowiono unieważnić. Obecnie przedstawiciele PTTK zapewniają, że ”nowy konkurs, a szczególnie jego kryteria zostały przestudiowane przez wiele osób„.

„Ponieważ w trakcie trwania tego postępowania nie otrzymałem ani jednego maila, listu, telefonu z jakąkolwiek uwagą czy wątpliwościami co do zasad czy zapisów, które są w regulaminie tego konkursu, to oczekuję, że wyniki również nie będą kwestionowane” - przekazał Grzegorz Błaszczyk.