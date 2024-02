Sztuczki Laska. Urzędniczy ping-pong w sprawie CPK?

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował w sobotę, że wojewoda mazowiecki zwrócił do uzupełnienia wniosek o decyzję lokalizacyjną w sprawie CPK. „Spółka ma na to 60 dni” - dodał.

„Nie ma dzisiaj dyskusji: zamykamy, czy nie zamykamy CPK. Audyt prowadzony jest po to, żeby ten projekt postawić +z głowy na nogi+. Trzeba go zracjonalizować” - powiedział Lasek w sobotę w TVN24. Jak zaznaczył, „nie mówimy, że zwijamy projekt, tylko budujemy nowoczesną infrastrukturę”.

Wyjaśnił, że ”prawdopodobieństwo utrzymania harmonogramu, o którym wspominał poprzedni pełnomocnik Marcin Horała wynosi poniżej 1 procent”. „Firmy zewnętrzne, rok temu powiedziały, że to będzie 5 procent” - dodał.

Lasek zaznaczył, że w związku z audytem, rozmowy z inwestorami są zamrożone. „Inwestorzy są w tzw. standby-u” - powiedział.

Na pytanie, czy jest gotowy masterplan i projekt terminala, Lasek powiedział, że „_inwestycja ma swój masterplan i decyzję środowiskową, natomiast nie ma gotowego projektu terminala, który jest w trakcie realizacji”.

„Nie została także wszczęta procedura ws. wniosku lokalizacyjnego. Z tego co wiem wniosek został zwrócony do uzupełnienia przez wojewodę mazowieckiego. Spółka ma na to 60 dni” - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.