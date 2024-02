Runie filar światowej gospodarki? Oto skutki konfliktu

Wojna między Izraelem i Hamasem w Strefie Gazy i ataki Huti w pobliżu Jemenu stanowią zagrożenie dla światowej gospodarki – ostrzegła w poniedziałek szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa.

Wojna w Strefie Gazy już sparaliżowała gospodarkę Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – oznajmiła Goergiewa na szczycie w Dubaju.

Dodała, że obawia się przede wszystkim długotrwałości tego konfliktu, bo jeśli będzie się on przedłużać, rośnie ryzyko przelania się go na inne tereny.

W chwili obecnej stwierdzamy, że istnieje ryzyko przelania się kryzysu na Kanał Sueski, czyli szlak morski kluczowy dla światowego handlu – dodała, odnosząc się do ataków morskich przypuszczanych „z solidarności z Hamasem” przez jemeńskich rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej.

Ruch Kanałem Sueskim spadł o 40 proc.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) podała pod koniec stycznia, że ruch komercyjny Kanałem Sueskim spadł o ponad 40 proc. w ciągu dwóch poprzednich miesięcy.

Wojna trwa od 7 października 2023 roku

7 październiku bojownicy Hamasu przeprowadzili na terytorium Izraela atak, w którym zginęło ponad 1160 osób, w większości cywilów. W odpowiedzi Izrael rozpoczął ofensywę na Strefę Gazy, w której zginęło już – według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia tego terytorium - ponad 28,3 tys. osób.

Obawy o eskalacje

Rosną obawy o eskalację terytorialną konfliktu między Izraelem a Hamasem, wspieranym przez zbliżone do Iranu zbrojne grupy w Libanie, Syrii, Iraku i Jemenie.

Prezes Banku Światowego Ajay Banga ocenił, że to, co się dzieje w Gazie, oraz wyzwania związane z Ukrainą i Morzem Czerwonym to najpoważniejsze zagrożenia dla gospodarki światowej, tym bardziej, że „mamy zapewne najniższy wskaźnik wzrostu od 55 lat”.

pap, jb