Co z F-35? Kluczowe spotkanie szefa MON

Zagrożenie jakie niesie ze sobą agresywna polityka Rosji jest wciąż realne, na szczęście Polska go nie lekceważy.

Jak wskazał w dzisiejszej rozmowie w radiu Tok.fm szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nasz kraj analizuje różne scenariusze, w tym - niestety - także ten zakładający rosyjską agresję.

Szef MON w Sejmie / autor: fot. Fratria

Ukraińska lekcja

Jak wskazał szef resortu obrony musimy jako państwo być przygotowani na to, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie i będzie nadal toczyć agresywną politykę:

Musimy być gotowi na wszystkie scenariusze, w każdym momencie. I nie ma co czekać i zakładać sobie perspektyw dziesięcioletnich, bo pamiętam dokładnie dwa lata temu o tej porze różne briefingi dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy, że to są tylko manewry. Nikt nie wierzył, że oni tam wejdą. Najważniejsi politycy ukraińscy dzień przed agresją nie wierzyli, że ona się dokona

Wtedy także prezydent Rosji Władimir Putin miał sugerować, iż nie interesuje go agresja na Ukrainę - tak samo jak w rozmowie z Tuckerem Carlsonem Putin odżegnywał się od możliwości ataku na Polskę. „Pokojowe” przesłanie Putina jest więc tym bardziej niepokojące.

Odpowiedź na agresję? Pieniądze!

Jak wskazał w wywiadzie dla radia Tok.fm szef MON Władysław Kosiniak Kamysz Europa musi drastycznie zwiększyć wydatki na zbrojenia, nawet kosztem inwestycji klimatycznych. Wszystko po to by oddalić rosyjskie zagrożenie:

Europo, obudź się. Europa musi pójść w stronę bezpieczeństwa

Dalsza wypowiedź była jednak bardziej niepokojąca, bowiem minister wskazał na perspektywę rychłego konfliktu i… jego tragicznych skutków!

Wierzę głęboko i zrobimy wszystko, żeby duża część środków Unii Europejskiej przeszła na przemysł zbrojeniowy. Musimy w wielu dziedzinach zwiększyć moce produkcyjne. Europa powinna wszystkie inne projekty, ważne czasem, nawet te wieloletnie, trochę zawiesić, a przesunąć wajchę na bezpieczeństwo. Jeżeli nie przeżyjemy, nie przetrwamy tego, przyszłego i następnego roku to po co nam marzenia o 2040 i 2050 roku? O celach klimatycznych, które tak czy tak będą nie do osiągnięcia?

Czy słowa o „roku, dwóch” są zapowiedzią realnego konfliktu, który może nas czekać?

Wcześniej kandydujący na prezydenta USA Donald Trump sugerował, by Rosja zaatakowała te kraje NATO, które nie łożą minimum 2 proc. PKB na obronność. Słowa odbiły się echem w całym sojuszu, będąc nawet jednym z tematów Rady Gabinetowej u Prezydenta RP.

Tarcza dla polskiego nieba?

Jak wskazał też Władysław Kosiniak-Kamysz planowane jest dziś spotkanie z szefem koncernu Lockheed Martin, który sprzedać ma Polsce supernowoczesne samoloty F-35.

Kontrakt na „eFy” był zawarty jeszcze w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziś zaś szef MON ma spotkać się z przebywającym w naszym kraju prezesem firmy Jamesem Taicletem.

F-35: Technologiczna potęga

F-35 to nowoczesny, wielozadaniowy samolot piątej generacji, będący najbardziej innowacyjną technologią lotniczą globu. Polska zakupić ma 32 egzemplarze tej platformy za 4,6 mld dolarów. Dotychczas F-35 zostało nabyte przez kilkanaście państw, w tym Niemcy czy Japonia.

Samoloty piątej generacji mogą przekazywać zebrane przez siebie dane rozpoznawcze, wskazywać cele - np. artylerii - i korzystać z danych zewnętrznych w ramach większego systemu. By efektywnie wykorzystywać możliwości F-35, konieczne są nowoczesne systemy łączności, wymiany danych zarządzania polem walki.

Dzięki kształtowi kadłuba, w którym chowa część uzbrojenia, a także zastosowaniu powłok pochłaniających promieniowanie, F-35 jest trudniej wykrywalny dla radarów, ma także obniżoną sygnaturę w podczerwieni. Jest pierwszym na świecie samolotem naddźwiękowym zdolnym (w jednej z wersji) do krótkiego startu i pionowego lądowania, wyprodukowanym w technologii stealth.

W wersji A, którą kupuje Polska, jego długość to ok. 15,7 m, wysokość 4,38 m, rozpiętość skrzydeł 10,7 m, a ogona blisko 7 metrów. Bez ładunku waży 13,3 t, maksymalna masa startowa to ponad 31 ton. Z uzbrojeniem osiąga maksymalną prędkość 1,6 Macha; jego maksymalny zasięg z zapasem paliwa w zbiornikach wewnętrznych to 2,2 tys. km, a zasięg bojowy ok. 1100 km.

Tok.fm/ PAP/ as/

