A jednak! Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy

Samoloty F-35 mają trafić do polskiego wojska już niedługo. Jak się jednak okazuje, polskie maszyny nie będą nosiły polskich barw, czyli biało-czerwonej szachownicy. Jaki więc będzie ich oznaczenie? Skąd taka decyzja?

Przypomnijmy: F-35 to amerykański wielozadaniowy samolot myśliwski piątej generacji o obniżonej wykrywalności. Maszyny te, będące obecnie najnowocześniejszą technologią lotniczą na globie, trafią też do sił zbrojnych RP, na mocy zakupów w ramach programu wieloletniej Modernizacji SZRP.

Polskie samoloty będą miały szachownicę w szarości, wyglądającą podobnie jak biała gwiazda pod kabiną myśliwca F35 amerykańskich sił powietrznych / autor: Pixabay

Wciąż trwa wybór polskiej nazwy dla eFów, jednak jedna kwestia wywołała kontrowersje już teraz.

Chodzi o szachownicę!

Jak poinformował na platformie X generał Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego WP, w odpowiedzi na tweet Tomasza Dmitruka z „Dziennika Zbrojnego”, polskie eFy 35 nie będą posiadały na skrzydłach i kadłubie polskiej, biało-czerwonej szachownicy - tradycyjnego znaku polskiego samolotu.

Szachownica to symbol Sił Powietrznych RP, malowany na statkach powietrznych. Jego charakterystyczny wygląd pojawił się pierwszy raz na samolotach pilotowanych jeszcze podczas zaborów przez pilota porucznika Stefana Steca. Stec odbył samolotem z takim oznaczeniem legendarny już lot z oblężonego Lwowa do Warszawy, wskutek czego dowódca lotnictwa, ppłk Hipolit Łossowski uznał, iż szachownica spełnia kryteria do tego, by stać się oficjalnym symbolem lotnictwa bojowego RP. Wraz z 1 grudnia 1918 roku szachownica stała się oficjalnym symbolem naszego lotnictwa bojowego.

F-35 „na szaro”

Jak wykazał na X generał Kukuła na polskich eFach szachownic biało-czerwonych nie będzie:

Na polskich F-35 nie będzie tradycyjnych biało-czerwonych szachownic. Na tym modelu zastosujemy szachownice w skali szarości określonej technologią krycia. Zmieniamy przepisy w tym zakresie.

Co to oznacza? Tyle, że szachownica będzie obecna, ale w odcieniach szarości

F-35 jest bowiem samolotem wysokiego maskowania, a to oznacza, że odstające elementy graficzne na ich kadłubach są widoczne dla nieprzyjaciela niczym „żarówki”, ułatwiając wykrycie i strącenie maszyny.

Kontrowersje

Choć decyzja wywołała konsternację na platformie X, generał uzasadniał decyzję kwestiami bojowymi:

To świadoma decyzja - otrzymaliśmy nawet informację, jak dalece wpłynie to na prawdopodobieństwo wykrycia. Najważniejszy jest „warfighting” i bezpieczeństwo naszych pilotów.

Low-vis to nie moda!

Czym jest metoda oznakowania low-vis? W telegraficznym skrócie to takie oznaczanie symboli państw na sprzęcie i mundurach, który nie będzie czynił ich widocznymi - to oznacza, że maszyna czy mundur pomalowana w nowoczesny kamuflaż nie może mieć elementów wyróżniających - a takimi mogą być np. wymagane prawem międzynarodowym flagi narodowe państw biorących udział w zmaganiach. Z tej przyczyny między innymi polscy „specjalsi” w polu nie operują z flagami biało-czerwonymi na ramionach lecz… czarno-zielonymi!

F35 / autor: Lockheed Martin

Zmiany? Nieprędko

Jak jednak zaznacza generał szara szachownica nieprędko trafi na kadłuby naszych maszyn - należy wcześniej wdrożyć zmiany prawne. Nie spowolnią one jednak przybycia eFów do polskich sił zbrojnych.

F35 / autor: fot. Lockheed Martin

W tym punkcie warto też zaznaczyć, że F-35, podobnie jak posiadane przez nas F-16 posiadają zdolności przenoszenia taktycznych głowic nuklearnych, przez co - przynajmniej technicznie - nasz kraj jest gotowy do wejścia do programu nuclear sharing.

Arkady Saulski

