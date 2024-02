Niemcy nie chcą elektryków. Komu je sprzedadzą?

Niemcy, największy producent pojazdów elektrycznych w Europie ma problem. Obywatele nie chcą już takich pojazdów kupować. Komu je sprzedadzą?

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (DA) prognozuje, że liczba sprzedanych samochodów zasilanych wyłącznie bateriami spadnie o 14 procent w tym roku, osiągając poziom 451 tysięcy sztuk.

Pomimo tego, że Niemcy w 2023 roku sprzedały ponad 524 tysiące samochodów elektrycznych, najwięcej w Europie, to obecnie sytuacja na rynku motoryzacyjnym uległa zmianie.

Wzrost cen pojazdów, słaba infrastruktura ładowania oraz opóźnienia w wprowadzaniu nowych modeli samochodów elektrycznych przyczyniły się do spadku popytu. Dodatkowo, firmy wypożyczające ograniczyły zakupy dla swoich flot, co dodatkowo pogłębiło kryzys.

Jak podaje portal autoswiat.pl istnieje kilka powodów spadku samochodów elektrycznych przez Niemców. Przypomnijmy, że rząd w grudniu 2023 roku uciął dotacje na zakup elektryków i od tego czasu Niemcy już elektryków nie chcą.

Do 9 tys. euro dopłaty do samochodu osobowego i do 6 750 euro do hybrydy - tak zachęcał niemiecki minister gospodarki Robert Habeck do zakupu samochodów elektrycznych - podaje portal Deutsche Welle.