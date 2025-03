Czy kupisz auto elektryczne? Polak: Dziękuję, postoję!

Trzy piąte (60 proc.) Polaków jako kolejne auto wybrałoby pojazd spalinowy, z czego 38 proc. myśli o samochodzie benzynowym (-14 pkt proc. r/r), wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. 16 proc. badanych kupiłoby klasyczną hybrydę (-1 pkt proc. r/r), 9 proc. hybrydę plug-in (+2 pkt proc. r/r), a 2 proc. respondentów zdecydowałoby się na samochód w pełni elektryczny.

„Widzimy, że Polacy stopniowo zaczynają preferować samochody z napędem zasilanym przynajmniej w części elektrycznie. Jednocześnie utrzymujące się wysokie koszty życia, zmiany w programie dopłat do elektryków oraz powszechne przekonanie o ograniczonej dostępności infrastruktury do ładowania utrudniają dalszy rozwój elektromobilności. Widać to szczególnie w segmencie samochodów w pełni elektrycznych, których popularność pozostaje niewielka. Nie bez znaczenia jest także rosnąca oferta przystępnych cenowo pojazdów spalinowych produkowanych w Chinach. Kluczowe jest więc zwiększenie zarówno inwestycji, jak i świadomości dotyczącej infrastruktury ładowania oraz stworzenie atrakcyjnych mechanizmów wsparcia dla użytkowników aut. Jest to tym bardziej istotne, jeśli uwzględni się obowiązki w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego wynikające z przepisów unijnych” - skomentował dyrektor w zespole Clients & Industries, lider sektora automotive w Deloitte Bartek Swatko.

Elektryk tylko dla niższych kosztów

Jak wynika z raportu „2025 Global Automotive Consumer Study”, jeśli Polacy wybraliby już auto elektryczne, to głównym powodem są oczekiwania względem niższych kosztów paliwa (49 proc. odpowiedzi), możliwość ograniczenia nakładów na utrzymanie (48 proc. polskich kierowców) oraz troska o środowisko naturalne (45 proc.), wymieniono w materiale.

Natomiast największą obawą dotyczącą samochodu elektrycznego jest jego zasięg, na co wskazało 50 proc. Polaków, a także czas potrzebny do naładowania pojazdu (41 proc.) i cena takiego auta (44 proc.).

Polacy otwarci na nowe opcje na rynku motoryzacyjnym

58 proc. Polaków potwierdziło, że ich poprzedni pojazd był innej marki niż obecny. Może to wskazywać na otwartość polskich konsumentów na nowe opcje rynkowe oraz większe przywiązanie do takich cech jak cena, bezpieczeństwo czy wyposażenie. Gotowość zmiany marki jest większa, jeśli oznacza to lepszy stosunek jakości do ceny, innowacyjne rozwiązania czy korzystniejsze warunki gwarancyjne, podkreślono.

Najczęściej budżet na zakup nie przekracza 50 tys. zł

Podobnie jak rok wcześniej, co trzeci respondent wskazał, że na zakup auta zamierza wydać do 50 tys. zł. Z kolei ponad połowa badanych stwierdziła, że planuje kupić nowe lub prawie nowe auto (do 4 lat).

Dla 30 proc. badanych posiadanie prywatnego samochodu jest niezbędne do zaspokojenia ich codziennych potrzeb transportowych. Z kolei jedna trzecia badanych nie wyklucza skorzystania z alternatywnych form mobilności. Taki sam odsetek stanowią osoby entuzjastycznie podchodzące do pomysłu rezygnacji z posiadania własnego auta na rzecz modelu mobilności jako usługi (MaaS). Głównymi przeszkodami dla zmian tym obszarze są przede wszystkim przyzwyczajenia, brak odpowiednich alternatyw dla własności oraz koszty MaaS, wynika także z raportu.

Szesnasta edycja raportu Deloitte powstała na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 31 tys. konsumentów pochodzących z 30 państw z całego świata, w tym z Polski. Badani odpowiadali na pytania dotyczące m.in. preferencji i oczekiwań wobec kolejnego samochodu, podejścia do pojazdów elektrycznych oraz kwestii takich jak mobilność jako usługa.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zwrot na rynku mieszkań? Ceny zaczynają spadać

Złoty potężny i… już przewartościowany?

Polskie zbrojenia. 1,9 biliona złotych w dekadę!

»»Niemcy wypychają do Polski migrantów – oglądaj film tylko na antenie telewizji wPolsce24