Korzystałeś z wakacji składkowych? Wezmą cię w obroty!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzi, czy przedsiębiorcy spełnili wszystkie warunki korzystając z wakacji składkowych. W przypadku nieprawidłowości, ZUS przeprowadzi postępowanie, które może zakończyć się odebraniem ulgi. Suma kwot zwolnienia ze składek przekroczyła 2,86 mld zł.

Z wakacji składkowych można korzystać od grudnia ubiegłego roku. Ulga polega na tym, że przedsiębiorca może być zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku.

Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która pozostaje obowiązkowa.

Ponad 2,25 mln wniosków o zwolnienie z płacenia składki

Do 15 października ZUS przyjął w tej sprawie 2 mln 250 tys. 787 wniosków, z czego 95,5 proc. rozpatrzył pozytywnie. Suma kwot zwolnienia ze składek przekroczyła już 2,86 mld zł.

„Środki na wakacje składkowe pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego mamy obowiązek potwierdzić, że została przyznana zasadnie. Będziemy weryfikować szczególnie, czy jest spełnione kryterium przychodów z działalności gospodarczej” – podkreśliła wicedyrektor ds. konta płatnika w centrali ZUS Alina Głębicka-Rękawek.

ZUS wyjaśnił, że weryfikacja koncentruje się na warunku, jakim jest limit przychodów (nieprzekraczający równowartości 2 mln euro w ostatnich dwóch latach). Wnioski składane od lipca 2025 r. nie wymagają drobiazgowej weryfikacji w tym zakresie, bo dzięki zacieśnieniu współpracy z Krajową Administracją Skarbową są sprawdzane na bieżąco.

W razie nieprawidłowości odebranie ulgi i zapłacenie zaległości z odsetkami

Weryfikacją będą objęte także pozostałe warunki przyznania ulgi, m.in. to, jakimi ubezpieczeniami jest objęty przedsiębiorca. Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, przeprowadzi postępowanie, które może zakończyć się odebraniem ulgi. Wtedy przedsiębiorca musi opłacić składki wraz z odsetkami.

„Przedsiębiorcy mają prawo aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i składać wyjaśnienia” – zaznaczyła przedstawicielka Zakładu. „W razie trudności z jednorazową spłatą należności, o ile takie powstaną, mogą skorzystać z układu ratalnego. Nasi doradcy ds. ulg i umorzeń są dostępni w każdej placówce ZUS” – dodała wicedyrektor.

ZUS przypomniał, że przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z ulgi w 2025 r., mogą złożyć wniosek RWS do końca października, by skorzystać ze zwolnienia za listopad. Analogicznie będzie z wnioskiem złożonym do końca listopada, który obejmie grudzień. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Dodatkowo, od końca września 2025 r. ZUS uprościł formularz RWS. Ułatwia to wykazywanie pomocy de minimis. Przedsiębiorcy podają teraz jedynie łączną kwotę otrzymanej pomocy i nie muszą szczegółowo wskazywać organów, które jej udzieliły.

Więcej informacji na temat wakacji składkowych dostępnych jest na stronie www.zus.pl.

