Nie darują! Zmiana stawki za przejazd i więcej dróg płatnych

Sieć dróg objętych elektronicznym poborem opłat ma zostać rozszerzona od 1 grudnia tego roku o około 645 km. Po zmianach opłata będzie pobierana na łącznej długości blisko 5,9 tys. km dróg krajowych – wynika z informacji zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów.

„Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km)” - poinformował resort.

Wszystkich dotknie zmiana stawki bazowej za przejazd

Dodano, że zmianie ulegnie również bazowa stawka opłaty elektronicznej, która nie była aktualizowana od 2011 r. do 2021 r., a tylko waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ministerstwo wskazało, że rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o kolejne odcinki dąży do ujednolicania sieci dróg płatnych oraz zachowania szczelności wybranych ciągów komunikacyjnych.

„Planowane rozszerzenie jest kontynuacją polityki obejmowania nowo wybudowanych dróg najwyższej klasy opłatą za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t” - informuje Ministerstwo Finansów.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

