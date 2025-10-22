Miotła Krajewskiego: kadrowe trzęsienie ziemi!

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, podsumowującej jego 90 dni sprawowania funkcji, że „dokonał znaczących przetasowań w kierownictwie najważniejszych instytucji nadzorujących rolnictwo i bezpieczeństwo żywności w Polsce”. Nie podał powodów nagłych dymisji ani nazwisk nowych szefów tych instytucji.

Decyzje te dotyczą zarówno instytucji ubezpieczeniowych, kontrolnych, jak i weterynaryjnych, co w praktyce oznacza szeroki wpływ na sektor rolniczy – podaje portal farmer.pl.

Czterech szefów odwołanych w jednym dniu

Z funkcji kierowniczych odwołani zostali:

• Dariusz Rohde – dotychczasowy prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), odpowiedzialnej za zabezpieczenie społeczne rolników,

• Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), nadzorujący ochronę upraw i jakość nasion,

• Przemysław Rzodkiewicz – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), kontrolujący standardy handlowe produktów rolnych,

• Krzysztof Jażdżewski – Główny Lekarz Weterynarii, kierujący Inspekcją Weterynaryjną, która monitoruje bezpieczeństwo zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Nie podano jednak szczegółów dotyczących powodów nagłych dymisji ani nazwisk nowych szefów tych instytucji.

Według informacji przekazanych przez ministerstwo, zmiany mają na celu „usprawnienie działania instytucji nadzorczych oraz lepsze dostosowanie ich działań do współczesnych wyzwań rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego”.

Tak szeroka zmiana kadrowa w krótkim czasie jest zjawiskiem rzadkim

Eksperci wskazują, że tak szeroka zmiana kadrowa w krótkim czasie jest zjawiskiem rzadkim i może wpłynąć na tempo realizacji bieżących programów i projektów rolniczych. Równocześnie pozostaje pytanie o kierunek polityki rolnictwa w najbliższych miesiącach oraz potencjalne konsekwencje dla rolników i przedsiębiorstw sektora spożywczego.

Sek, farmer.pl

