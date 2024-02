Obecność ftalanów w zabawkach. Alarmuje UOKiK

Z 220 zbadanych na obecność ftalanów modeli zabawek 39 miało nieprawidłowości - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Największe przekroczone stężenie ftalanów jakie stwierdzono było 300-krotne - dodał, ostrzegając, że to niebezpieczne dla zdrowia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że 16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej od stycznia do października 2023 r. sprawdziło 220 modeli zabawek pod kątem wymagań formalnych, np. oznakowania, oraz właściwości chemicznych – zawartości ftalanów. Urząd wyjaśnił, że ftalany służą do zmiękczania plastiku i nadają mu elastyczności. Nie mają zapachu ani smaku – ocena ich zawartości jest możliwa tylko w wyspecjalizowanym laboratorium.

Jak podał, wyniki badań laboratoryjnych pokazały, że na 220 modeli zabawek 39 miało nieprawidłowości (18 proc.) Największe przekroczone stężenie ftalanów jakie stwierdzono było 300-krotne.

UOKiK dodał, że w efekcie kontroli wymagań formalnych stwierdzono, że na 220 modeli zabawek w 46 stwierdzono nieprawidłowości. „W 14 przypadkach – brak wymaganych ostrzeżeń bądź instrukcji używania. W 15 przypadkach – niewłaściwie sporządzona deklaracja zgodności lub jej brak. W 21 przypadkach – brak na zabawkach danych producenta i importera” - wymienił urząd.

Sprawdziliśmy producentów, importerów, sprzedawców hurtowych, sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe - wskazał UOKiK. Dodał, że zbadał lalki, kucyki, piszczki, zabawki do kąpieli i z przyssawkami, skakanki, wiaderka, łopatki, foremki, zabawki dmuchane w kształcie zwierząt, postaci i łódek, piłki oraz piłki i zwierzątka do skakania. „Pochodziły one z Chin – 181, Polski – 15, Włoch – 8, Niemiec – 6, Wielkiej Brytanii – 4, Grecji, Czech, Irlandii i Francji – po 1. W przypadku 2 zabawek nie udało się ustalić kraju pochodzenia” - zaznaczył urząd.

Wskazał, że przedsiębiorcy do kontroli są typowani na podstawie wyników wcześniejszych kontroli.

Poinformował również, że w przypadku 33 zabawek z niezgodnościami formalnymi przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, z czego jeszcze 2 ich nie zakończyło.

UOKiK zaznaczył również, że niebezpieczną zabawkę zgłasza do unijnego systemu Safety Gate RAPEX, by nie trafiła w ręce europejskich konsumentów.

Za wprowadzenie do obrotu przez producenta lub importera zabawki niezgodnej z wymaganiami – kara do 100 tys. zł. Za każdą niezgodność formalną (np. brak danych producenta/importera) – kara do 10 tys. zł. Brak oznakowania CE – kara do 20 tys. zł - podał urząd.