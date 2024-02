Tusk na dywaniku u Zełeńskiego? Dziś decyzja

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że na pewno dojdzie do spotkania rządów polskiego i ukraińskiego, a w czwartek zapadnie ostateczna decyzja ws. terminu. „Mamy mieć spotkanie i myślę, że w godzinach popołudniowych będziemy wszystko wiedzieli” - powiedział wicepremier.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w środę do premiera Donalda Tuska o spotkanie rządów dwóch państw na wspólnej granicy, do którego miałoby dojść jeszcze przed sobotnią, drugą rocznicę inwazji Rosji na jego państwo. „Poleciłem naszemu rządowi, by w najbliższym czasie, do 24 lutego, przybył na granicę między naszymi państwami. I proszę ciebie, Donaldzie, panie premierze, by pan też przyjechał na granicę. Andrzeju, panie prezydencie, proszę cię, byś poparł ten dialog” – napisał po polsku i ukraińsku Zełenski, zwracając się do Tuska i Dudy w mediach społecznościowych.

O odpowiedź na apel prezydenta Zełenskiego wicepremier Gawkowski został zapytany w Polsat News. Jak podkreślił minister:

Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem Ukrainy. Premier Donald Tusk był w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem i z premierem Ukrainy. Doszło tam do pewnych ustaleń, że będzie spotkanie międzyrządowe, że będzie spotkanie rządu Ukrainy i rządu polskiego, więc to nie jest zaskoczenie, że prezydent Zełenski mówi o tym, że warto spotkać się, rozmawiać. Problemy są, wojna się toczy. Polska dzisiaj jest największym sojusznikiem Ukrainy w Europie

Na pewno dojdzie do spotkania?

Gawkowski zapewnił, że do spotkania na pewno dojdzie. Jak dodał, nie wiadomo, czy wydarzy się to w piątek, ponieważ tego dnia do Polski przyjadą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Belgii Alexander De Croo.

„W takich sytuacjach decyzję zawsze podejmuje premier. Premier dzisiaj ma spotkanie i rozmowy na ten temat w koordynacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nie ma jeszcze żadnego scenariusza położonego na stole. Dopiero dzisiaj ma być ostateczna decyzja. Mamy mieć spotkanie i myślę, że w godzinach popołudniowych będziemy wszystko wiedzieli” - poinformował wicepremier.

Jak ocenił wicepremier, „to dobrze, że prezydent Zełenski chce rozmawiać”. „Prezydent Zełenski ma wiele kłopotów na głowie - i tych, które dotyczą wojny i frontu, i tych, które dotyczą polityki wewnętrznej i tych, które dotyczą jego przyszłości politycznej. To się zbiega w czasie, tzn. walczy o swoje państwo i to jest naturalne (…). Walczy o swoją pozycję, ale jednocześnie chce też utargować jak najwięcej dla Ukrainy. W tym wszystkim ważny jest rozsądek. Bardzo cieszę się, że najpierw odbywa się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową KE i szefem prezydencji, później jest spotkanie w Kijowie, dlatego że dialog pomiędzy Polską, Brukselą a Kijowem - w przypadku chociażby rolników - musi być zachowany” - podsumował Gawkowski.

PAP/ as/