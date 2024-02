UE cały czas kupuje od Rosji gaz i ropę

Na handel UE z Rosją duży wpływ mają ograniczenia importowe i eksportowe nałożone przez Wspólnotę po inwazji na Ukrainę. Zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomu sprzed ataku. Udział Rosji w unijnym imporcie spoza UE spadł z 9,5 proc. w lutym 2022 r. do 1,9 proc. w grudniu 2023 r., natomiast udział w unijnym eksporcie poza UE spadł w tym samym okresie z 3,8 proc. do 1,4 proc. - podał Eurostat.

W marcu 2022 r. szczytowy deficyt w handlu z Rosją wyniósł UE 18,6 mld euro, głównie na skutek wysokich cen produktów energetycznych. Deficyt ten został obniżony do 0,1 mld euro w marcu 2023 r. i nie uległ większym zmianom aż do grudnia 2023 r., kiedy wyniósł 0,8 mld euro.

Gaz ziemny, ropa naftowa, żelazo i stal oraz nawozy stanowiły około dwóch trzecich całkowitego importu UE z Rosji w czwartym kwartale 2023 r.

Import ropy naftowej z Rosji do UE spadł z 28 proc. całkowitego importu ropy naftowej spoza UE w czwartym kwartale 2021 r. do 3 proc. w czwartym kwartale 2023 r. Największymi dostawcami ropy naftowej do UE w tym samym kwartale 2023 r. były: Stany Zjednoczone (16 proc.), Norwegia (11 proc.) i Kazachstan (9 proc.).

Udział Rosji w imporcie pozaunijnego gazu ziemnego spadł z 33 proc. w czwartym kwartale 2021 r. do 13 proc. w tym samym kwartale 2023 r. Największymi dostawcami gazu ziemnego do UE w czwartym kwartale 2023 r. spoza UE były: Stany Zjednoczone (22 proc.), Norwegia (21 proc.) i Algieria (18 proc.).

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tak Tusk usunie rolników? „Infrastruktura krytyczna”

Podatek Belki. Zmiany tuż-tuż

Chiny będą mieć więcej, jeszcze więcej węgla