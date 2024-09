Wskaźnik inflacji w Polsce wśród najwyższych w Unii

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące inflacji w strefie euro i w Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku obniżyła się ona w sierpniu r/r do 2,2 proc. (w lipcu br. wynosiła z 2,6 proc. Jeśli chodzi o całą Wspólnotę, wskaźnik inflacji zmalał miesiąc do miesiąca z 2,8 do 2,4 proc. W Polsce inflacja HICP wyniosła w minionym miesiącu 4 proc. i jest to jeden z najwyższych odczytów w UE. Gorzej wypadają jedynie Rumunia (5,3 proc.) i Belgia (4,3 proc.).

Inflacyjnymi przymusami są: Litwa (0,8 proc.), a także Łotwa, Irlandia, Słowenia i Finlandia (po 1,1 proc.). W porównaniu z lipcem, w sierpniu wskaźnik inflacji HICP obniżył się w 20 krajach członkowskich UE, w jednym pozostał na stabilnym poziomie (chodzi o Polskę), a w sześciu wzrósł.

Choć inflacja w strefie euro spadła, to wciąż podsycają ją wysokie ceny usług oraz żywności, napojów alkoholowych i tytoniu.

Czym jest inflacja HICP?

Inflacja HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, to miara wzrostu cen stosowana przez Eurostat. Zgodnie z kryterium inflacyjnym (zawiera je Traktat z Maastricht), HICP jest podstawą do oceny poziomu stabilizacji cen. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do obliczania inflacji CPI – wyłącznie z wydatków budżetów domowych.

Cele inflacyjne

Przypomnijmy – cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego (EBC) to inflacja HICP na poziomie 2 proc. r/r. Według najnowszej projekcji makroekonomicznej EBC, w tym roku inflacja HICP ma wynieść średniorocznie 2,5 proc., a w 2025 roku obniżyć się do 2,2 proc. W 2026 roku średnioroczna inflacja szacowana jest na 1,9 proc.

Wpływa na politykę monetarną

Kolejne odczyty inflacji HICP to jeden z głównych wyznaczników, którymi kieruje się EBC przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki monetarnej w eurolandzie. Na wrześniowym posiedzeniu Rada Prezesów EBC zdecydowała się na drugą w tym cyklu obniżkę stóp procentowych w strefie euro. Stopa depozytowa została obniżona o 25 punktów bazowych – do 3,50 proc., a stopa refinansowa o 60 punktów bazowych – do 3,65 proc. Stopa kredytu w banku centralnym również spadła o 25 punktów bazowych i wynosi obecnie 4,25 proc.

