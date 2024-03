Nierówność płac kobiet i mężczyzn to nadal problem

Różnica płac między kobietami a mężczyznami jest realna i stanowi globalny problem.

Jak wskazuje internetowe wydanie „The Guardian” problem nierówności płac względem płci (gender pay gap) jest wciąż zjawiskiem powszechnym i, niestety, globalnym.

Powołując się na dane Banku Światowego dziennikarze brytyjskiego periodyku wskazują, że żaden kraj globu nie zdołał zwalczyć tego problemu, co gorsza - różnice płac powiększają się, zamiast się zmniejszać.

Według „Guardiana” pokonanie tych nierówności miałoby korzyści nie tylko społeczne ale i ekonomiczne, zwiększając globalne PKB o 20 proc.!

Kluczowa opieka nad dziećmi

Jak wykazali autorzy badania, najbardziej palącą kwestią dla kobiet - bez względu na obszar globu - jest kwestia opieki nad dziećmi i ochrony ich miejsca pracy w sytuacji przejścia na urlop macierzyński.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pod presją rolników rząd się cofa

Wielkanocny „prezent” Tuska – zabierze Polakom 3 mld zł

Płynie rzeka aut z importu

W UE koniec z zakupami uzbrojenia na własną rękę?

Po wynikach uzyskanych w 190 krajach stwierdzono, iż kobiety mogą liczyć na 64 proc. mniejszą ochronę prawną niż mężczyźni! To i tak poprawa w stosunku do poprzedniego badania, które wykazało, iż taka ochrona była mniejsza o 77 proc.

Są jednak i dobre zmiany.

Płaca wyrównana prawem

Według badań 95 krajów wdrożyło przepisy zrównujące wynagrodzenia mężczyzn i kobiet na tych samych stanowiskach, jednak wciąż, globalnie, kobiety zarabiają zaledwie 77 centów „na dolarze” względem mężczyzn.

Gdzie zmiany postępują najszybciej?

Afrykańscy pionierzy

Może to być dla Czytelników zaskoczeniem, jednak najbardziej postępowe w tej materii są kraje… Afryki! Togo i Sierra Leone w ostatnim czasie wdrożyły najwięcej programów równościowych. Doprowadziło to jednak do zaostrzenia uzyskanych danych z tych państw, bowiem pozytywne zmiany prawne uwypuklają kolejne nierówności.

Co z molestowaniem?

Choć autorzy dokumentu wskazują, iż 151 krajów wprowadziło przepisy przeciwko molestowaniu kobiet w miejscu pracy, to jedynie 40 państw „ściga” przemoc seksualną poza miejscem pracy.

Jak podsumowuje Indermit Gill, główny ekonomista World Bank Group:

Reformy są wprowadzane - ale w ślimaczym tempie.

Czy za naszego życia doczekamy pełni równouprawnienia w miejscu pracy?

The Guardian/ World Bank Group/ as/