Niemcy szykują się na... Ramadan!

Frankfurt nad Menem (Hesja) twierdzi, że jest pierwszym miastem w Niemczech, które zawiesiło ozdoby z okazji święta Ramadanu. Jest to wzorowane na Londynie, który zainaugurował oświetlenie ramadanowe w pobliżu Piccadilly Circus w 2023 roku - pisze portal dziennika „Bild”.

Jak informuje portal są to złote gwiazdy, świecące półksiężyce, kolorowe orientalne lampiony Fanoos, ogromne ozdobne napisy „Happy Ramadan”.

„Do tej pory Niemcy znali religijne iluminacje tylko z chrześcijańskich świąt Bożego Narodzenia. Teraz muzułmanie otrzymują własne wspaniałe łańcuchy świetlne na miesiąc Ramadan (obchodzony w tym roku od 10 marca do 9 kwietnia - PAP)” - podkreśla portal.

Wniosek, aby po raz pierwszy zawiesić światła ramadanowe uzasadniono faktem, że:

we Frankfurcie nad Menem mieszka od 100 000 do 150 000 muzułmanów, co stanowi prawie 15 procent całej populacji.