Tyle zapłacisz za remont 1m2 mieszkania

Zdecydowana większość (90%) nabywców mieszkań z rynku pierwotnego wydało na wykończenie lokalu więcej niż 1000 zł na każdy m2, wynika z badania „Ile kosztuje i jak długo trwa wykończenie mieszkania na własną rękę?”, zrealizowanego na zlecenie Dom Development. W szczegółach, niemal co drugi badany wydał na ten cel od 1000 zł do 1500 zł, niemal co piąty od 1500 zł do 2000 zł, a u 22% respondentów koszt wykończenia przekroczył 2000 zł/m2. Ponad połowa (51%) ankietowanych deklaruje przy tym, że przy wykańczaniu mieszkania przekroczyli zakładany pierwotnie budżet.

Jednocześnie deweloper poinformował, że wprowadził ofertę, w której wykończenie mieszkania, gotowego w tym samym czasie co lokal w standardzie deweloperskim, kosztuje od 990 zł za m2.

Jak wynika z badania […] w lutym 2024 roku, 65% ankietowanych nie skorzystała z pakietów wykończeniowych z obawy o wysokie koszty takiego rozwiązania. A ile kosztowały prace realizowane na własną rękę? W większości przypadków (90%) - powyżej 1000 zł/m2. […] Ponad połowa (51%) ankietowanych deklaruje przy tym, że przy wykańczaniu mieszkania przekroczyli zakładany pierwotnie budżet. Wyzwaniem jest też czas. Wykańczanie mieszkania trwa z reguły (58% ankietowanych) powyżej 4 miesięcy i w połowie przypadków przekracza zakładany harmonogram. U 22% właścicieli mieszkań prace przedłużyły się o ponad miesiąc. Czas nie jest także naszym sprzymierzeńcem przy szukaniu odpowiednich fachowców. Blisko połowa respondentów znalazła ekipę w ciągu miesiąca, a w przypadku co dziesiątego ankietowanego proces ten trwał jeszcze dłużej. Do tego dochodzi też konieczność zakupu potrzebnych materiałów - niemal 80% respondentów odwiedziła w tym celu co najmniej trzy sklepy. Proces zakupowy dla 1/3 badanych nie kończył się na złożeniu zamówienia, ponieważ napotkali oni na problemy z dostawą, m.in. opóźnienia, błędy w zamówieniu czy uszkodzenia towaru” - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Dom Development deklaruje, że w odpowiedzi na rynkowe potrzeby, całkowicie przebudował swoją ofertę pakietów wykończeniowych.

Tylko 10% respondentów w naszym badaniu zrealizowało w ciągu ostatnich dwóch lat prace wykończeniowe w cenie niższej niż 1000 zł/m2. Nasza oferta zaczyna się od 990 zł za m2, za to prace wykończeniowe nie wymagają od właścicieli mieszkań niemal żadnego wysiłku i nie pochłaniają ich cennego czasu. Decydując się na wykończenie mieszkania z nami, klient ma gwarancję ceny podanej w umowie. Oznacza to, że niezależnie od zawirowań rynkowych, za wykończenie mieszkania zapłaci tyle, ile zakładał na początku. Konkurencyjny jest także czas, w jakim oddajemy gotowe mieszkanie. Lokal będzie wykończony w momencie odbioru kluczy, jeśli pakiet kupiono w ciągu roku od czasu rozpoczęcia budowy. Dla osób, które kupują mieszkania w celach inwestycyjnych, jest to szczególnie cenna informacja - lokal właściwie nie generuje kosztów, bo może zostać wynajęty wkrótce po odbiorze” - powiedziała dyrektor Działu Aranżacji Wnętrz Dom Development Agnieszka Bodal-Grzelak, cytowana w materiale.

Nowe pakiety, opracowywane przez architektów Dom Development, zawierają kilka wariantów cenowych. Za prace wykończeniowe i zakup materiałów odpowiada Dom Construction - spółka z Grupy odpowiedzialna za generalne wykonawstwo projektów Dom Development, podano także.

Jako największy deweloper chcemy wyznaczać dalsze kierunki rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Dlatego naszym celem będzie popularyzacja standardu ‘pod klucz’, który pozwoli na wykończenie mieszkania w konkurencyjnej cenie i zapewnienie gotowego do zamieszkania lokalu już w dniu jego odbioru. Według nas przełoży się to na większą satysfakcję kupujących mieszkania w Polsce” - podsumowała członek zarządu Monika Perekitko.

Badanie zrealizowane zostało przez agencję badawczą Minds & Roses w lutym 2024 r. Wielkość próby N=300. Zbadano mieszkańców Warszawy, którzy w ostatnich 2 latach kupili mieszkanie od dewelopera i wykończyli je na własną rękę. Metoda badawcza: wywiady bezpośrednie CAPI.

pap, jb