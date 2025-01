Tatry oblężone. Pada kolejny rekord liczby turystów

Wędrówki po Tatrach z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. W ubiegłym roku, tylko do końca listopada, Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 4 mln 685 tys. osób, ale po podliczeniu wejść za grudzień może paść nowy frekwencyjny rekord - szacują władze parku.

“Choć nie mamy jeszcze podsumowanych wejść za grudzień, to spodziewamy się, że 2024 będzie rekordowym rokiem pod względem frekwencji w Tatrach, szczególnie że w okresie świąteczno-noworocznym ruch na szlakach był spory. Liczba 5 mln turystów w Tatrach jest oczywiście bardzo duża, ale większość osób wędruje w obrębie dolin reglowych i do wysokości schronisk” - powiedziała Magdalena Zwijacz z TPN.

Zwróciła uwagę, że ważne jest, aby turyści przestrzegali zasad zwiedzania parku narodowego. Wśród najważniejszych zapisów jest poruszanie się po wyznaczonych szlakach, zabieranie ze sobą śmieci i zachowanie ciszy.

Liczba turystów na szlakach od lat rośnie

Wyraźny wzrost frekwencji turystycznej w Tatrach, licząc rok do doku, nastąpił w rok po pandemii, czyli w 2021 - wówczas po tatrzańskich szlakach wędrowało ponad 4 mln 788 tys. osób. Liczba 3 mln turystów w tym parku została przekroczona w 2014 r., a w 2018 r. było ich już niemal 4 mln.

Najpopularniejsze miejsca i szlaki

Największą popularnością Tatry cieszyły się w miesiącach wakacyjnych. W minionym roku tylko w sierpniu po tatrzańskich szlakach wędrowało ponad 992 tys. turystów, a niewiele mniej w lipcu - 832 tys. Największą i niesłabnącą popularnością wśród turystów cieszy się jak co roku Morskie Oko. Tylko poprzez wejście na Polanie Palenicy to słynne wysokogórskie jezioro odwiedziło od stycznia do końca listopada 662 tys. turystów. Wielką popularnością cieszy się też wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch. W ten sposób na szczyt dostało się prawie 544 tys. turystów. Trzecia w kolejności pod względem frekwencji w ubiegłym roku była Dolina Kościeliska, którą odwiedziło przez 11 miesięcy ponad 506,5 tysiąca turystów.

Coraz więcej osób decyduje się na kupno e-biletu uprawniającego do wejścia na teren TPN. Tylko od stycznia do listopada z tej formy zakupu skorzystało ponad 785 tys. turystów. Kupując bilet online turyści nie muszą stać w kolejkach do kas.

W polskich Tatrach jest dostępnych 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności: od bardzo łatwych po bardzo trudne i wyposażone w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlaki w Tatach są znakowane pięcioma kolorami: czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym.

PAP, sek

