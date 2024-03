Podolak: Wsparcie rolników nie kosztem Ukrainy

Rozumiemy, że wspieracie swoich rolników, chcecie, by sprzedawali jak najwięcej. I wspierajcie ich dalej, ale nie kosztem Ukrainy – powiedział doradca szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak w wywiadzie opublikowanym w piątkowym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

„Nie chcę dawać porad polskim władzom, bo to wasza wewnętrzna sprawa. Ale wydaje mi się, że wasz rząd mógłby lepiej komunikować pewne kwestie. Rozumiemy, że wspieracie producentów, chcecie, by sprzedawali jak najwięcej. I wspierajcie ich dalej, ale nie kosztem Ukrainy.Będziemy przekonywać KE, że potrzeba zmian regulacyjnych związanych z rynkiem rolniczym. Ale nie blokujmy granic. Nasze zboże nie trafia już na polski rynek. A jeśli wziąć pod uwagę całość handlu, to my importujemy z Polski niemal trzykrotnie więcej, niż eksportujemy. To nie porada, ale kwestia prawidłowej komunikacji polskiego rządu” – powiedział Podolak w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Ostra konkurencja po wojnie

Dodał, że po wojnie „będziemy ostro konkurować, tak samo ostro, jak wygląda konkurencja z Francją, czy Niemcami”. Zwrócił też uwagę na duże różnice w strukturze produkcji rolnej Polski i Ukrainy:

W Polsce masa gospodarstw ma niewielkie rozmiary – nie da się z wszystkimi porozumieć, zawsze ktoś coś może zablokować. Myślę, że to sprawa Polski, by podjąć odpowiednie decyzje w sprawie regulacji polityki rolnej w ramach porozumienia z KE. Wydaje mi się, że wasze władze nie są gotowe do przyjęcia koncepcji proponowanych przez Brukselę. I tu wracam do pytania: jak Ukraina może się porozumieć z Polską? To przecież sprawa regulacji, a one nie zależą od nas. Od nas zależą porozumienia w sprawie konkretnych grup towarów, o czym rozmawiają Szmyhal i Tusk. Porozumieją się w końcu w sprawie jakichś ograniczeń. Ale to jest szersza kwestia, regulacji ogólnoeuropejskich.

Nadal sojusznicy?

Dodał też, że obecny spór między Polską, a Ukrainą to efekt „życia politycznego”, ale zaznaczył, że oba kraje są obecnie sojusznikami.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku gazu!

Otwarto pierwszy sklep z alkoholem. Dla dyplomatów

Niemcy szykują się na… Ramadan!

Kupimy czołgi, ale priorytet mają mundury i hełmy

„Nasze państwa osiągnęły historycznie nowy poziom relacji – to teraz relacje sojusznicze. Jednak są też techniczne niuanse, które są dla nas nieco bolesne” – stwierdził Mychajło Podolak.

PAP/ as/