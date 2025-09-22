Ponad 24 mld euro dla rolników. Dużo czy mało?

Komisja Europejska ujawniła minimalne kwoty dotacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 roku. Polska ma otrzymać 24,6 mld euro na dopłaty w latach 2028-2034. To piąta co do wielkości pula w krajach Wspólnoty – za Francją (51 mld euro) oraz Hiszpanią, Niemcami i Włochami (po ponad 30 mld euro).

Nowa Wspólna Polityka Rolna zakłada co najmniej 300 mld euro wsparcia dla rolników w całej Unii, obejmującego płatności bezpośrednie, inwestycje, działania rolno-środowiskowe oraz tzw. siatkę bezpieczeństwa wartą sześć miliardów trzysta milionów euro.

Dodatkowe pieniądze na aktywizację

Jak pisze portal farmer.pl, 453 mld euro – w ramach planów wsparcia – poszczególne państwa będą mogły przeznaczać m.in. na projekt Leader. Polega on na angażowaniu lokalnych społeczności w proces rozwoju obszarów wiejskich oraz na programy dla szkół czy na innowacje.

Kwota gwarantowana

24,6 mld euro to dla Polski kwota gwarantowana – maksymalna zależeć będzie od decyzji rządu. Krytycy propozycji Komisji Europejskiej, w tym były komisarz UE, Janusz Wojciechowski, wskazują jednak, że przyznane środki są niższe niż obowiązujące w obecnym okresie, kiedy Polska otrzymała 25 mld euro – i to na pięć, a nie na siedem lat. Propozycja przedstawiona przez Brukselę musi jeszcze zostać zatwierdzona jednomyślnie przez państwa członkowskie.

Źródło: Farmer.pl, oprac. GS Wiadomości Agro wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto: pierwsza linia przetrwania

„Uśmiechnięty” Orlen po cichu wraca do projektu Obajtka

„Repolonizacja Tuska - infrastruktura w obcych rękach”

»» Sławomir Nowak niewinny? Sąd i prokuratura zgodnie umarzają, bo brak… dowodów – oglądaj w telewizji wPolsce24