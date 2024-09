"Ta władza polskim interesom nie służy"

Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zakup niedostatecznej liczby HIMARS-ów spowoduje osłabienie siły odstraszania wrogów. A taki był plan Sztabu Generalnego, który zatwierdziliśmy - skomentował doniesienia „Rzeczpospolitej” o problemach z zakupem HIMARS-ów.

Wtorkowa „Rzeczpospolita” podała, że „choć umowę ramową na 486 zestawów artyleryjskich HIMARS-ów podpisaliśmy rok temu, do dziś nie rozpoczęły się negocjacje szczegółów. Nie ma szans, że kupimy aż tyle”. „Rz” powołuje się na jednego z oficerów, który twierdzi „że podstawowym problemem są pieniądze”.

Rezygnacja z HIMARS-ów

„Dzisiaj dowiedzieliśmy się także (…) o rezygnacji z HIMARS-ów” - powiedział Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej. „Ja byłem tym człowiekiem - oczywiście tutaj nie uchylam w najmniejszym stopniu roli Mariusza Błaszczaka - wicepremierem ds. bezpieczeństwa, który się tym zajmował” - przypomniał.

Prezes PiS dodał, że zakup HIMARS-ów nie był propozycją cywilów, a pomysłem Sztabu Generalnego.

Ale tak. To my przyjęliśmy za podstawę całej obrony właśnie tą wielką liczbę HIMARS-ów. Miały do tego dochodzić także wyrzutnie koreańskie, bardzo zbliżonych parametrów do HIMARS-ów - przypomniał.

B. szef MON Mariusz Błaszczak zauważył, że według doniesień „Rz” nie ma umowy, nie będzie 500 wyrzutni, „jeżeli już to znacząco mniej”.

W ocenie Kaczyńskiego, „znacząco mniej to znaczy, że cały ten plan już po prostu nie ma sensu”.

Nie ma ogromnej siły odstraszania, którą zakładał plan przez nas zatwierdzony. I powtarzam: nie był on przez nas przygotowany. Sztab Generalny dał nam dwa warianty, w jaki sposób Polska może się sama obronić. Myśmy przyjęli jeden z nich - powiedział.

„To jest kolejny przyczynek (…) który pokazuje, że ta władza, łagodnie mówiąc, polskim interesom nie służy” - ocenił Kaczyński.

Zamówienia zrealizowane przez Prawo i Sprawiedliwość

Pierwsze wyrzutnie rakietowe HIMARS – 18 do jednostek bojowych i dwie do szkolenia – MON zamówiło w 2019 r. za 414 mln dol. Dostawy z tego kontraktu rozpoczęły się w 2023 r. Pierwsze uzbrojenie trafiło do jednostki w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie). Zestawy są zamontowane na amerykańskich ciężarówkach i posiadają system kierowania ogniem z USA.

W 2022 r. MON zwróciło się do USA o sprzedaż kolejnych 486 zestawów HIMARS. W lutym 2023 r. Departament Stanu powiadomił Kongres USA o zamiarze sprzedaży do Polski 468 wyrzutni do zabudowy na polskich ciężarówkach Jelcz i integracji z polskim systemem kierowania ogniem Topaz oraz 18 wyrzutni na wozach amerykańskich. We wrześniu 2023 r. umowę zatwierdził ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak.

.. i kolejne zamówienia, na wyrzutnie rakietowe K239

Prócz amerykańskich HIMARS-ów MON zamówiło też podobnej klasy wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo. W listopadzie 2022 r. MON zamówiło 218 modułów wyrzutni do zamontowania na polskich ciężarówkach. Kontrakt wart był 3,55 mld dol.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to wysokiej mobilności system artylerii rakietowej dalekiego zasięgu produkowany przez koncern Lockheed Martin. W odróżnieniu od zestawu MLRS Multiple Launch Rocket System montowanego na podwoziu gąsienicowym, HIMARS wykorzystuje podwozie kołowe.

Wyrzutnie HIMARS i Chunmoo

Wyrzutnie HIMARS i Chunmoo wojsko pozyskuje w ramach programu rozwoju artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, któremu nadano kryptonim Homar. Wyrzutnie amerykańskie są nazywane Homar-A, a koreańskie - Homar-K.

